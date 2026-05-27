EVROPI PRETI NUKLEARNA KATASTROFA? Radev upozorava: Suludi plan Zapada da pobedi Rusiju vodi svet u propast
EVROPA nije na vreme insistirala na pregovorima sa Rusijom i sada mora da hitno preispita strategiju prema ratu u Ukrajini, izjavio je danas bugarski premijer Rumen Radev u Parizu, uoči sastanka sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom.
Radev je ocenio da težnja ka "miru kroz snagu" i pokušaju da se postigne "konvencionalna pobeda nad najvećom svetskom nuklearnom silom" rizikuju opasnu eskalaciju sukoba, uključujući nuklearni sukob, prenosi agencija BTA.
Radev je podsetio da je Bugarska do sada pružala političku, humanitarnu, diplomatsku i vojnu podršku Ukrajini, ali i upozorio da Sofija treba pažljivo da proceni sve buduće finansijske ili vojne obaveze u trenutnom bezbednosnom okruženju.
- Bugarska ima interes da se stara o tome da naša vlada prvo garantuje životni standard i bezbednost bugarskih građana. Tek tada možemo razmišljati o izdvajanju novca za ovu svrhu - istakao je Radev.
(Tanjug)
