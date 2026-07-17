RUSKE oružane snage su raketom H-39 i vođenim avionskim bombama FAB-500 pogodile komandne punktove za upravljanje bespilotnim letelicama i uporište Oružanih snaga Ukrajine u Sumskoj oblasti i Donjeckoj Narodnoj Republici, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

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Ministarstvo je objavilo video-snimak na kojem se vidi dejstvo ruske avijacije.

Raketom H-39 pogođen je komandni punkt za upravljanje bespilotnim letelicama 13. zasebne brigade specijalne namene Nacionalne garde Ukrajine u Krasnopolju, u Sumskoj oblasti.

U Ugrojedima u Sumskoj oblasti, pomoću tri bombe FAB-500 pogođeno je uporište jedinice 115. zasebne brigade teritorijalne odbrane.

Pomoću pet takvih bombi uništen je komandni punkt za upravljanje bespilotnim letelicama 4. zasebne brigade za brzo reagovanje Nacionalne garde Ukrajine u Krasnopodolju u Donjeckoj Narodnoj Republici.

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