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BRISANJE UKRAJINACA SA LICA ZEMLJE: Rusi iz vazduha razaraju komandne punktove u DNR i Sumskoj oblasti (VIDEO)

Симеуновић А. Милош

17. 07. 2026. u 00:13

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RUSKE oružane snage su raketom H-39 i vođenim avionskim bombama FAB-500 pogodile komandne punktove za upravljanje bespilotnim letelicama i uporište Oružanih snaga Ukrajine u Sumskoj oblasti i Donjeckoj Narodnoj Republici, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

БРИСАЊЕ УКРАЈИНАЦА СА ЛИЦА ЗЕМЉЕ: Руси из ваздуха разарају командне пунктове у ДНР и Сумској области (ВИДЕО)

printscreen/telegram/ria novosti

Ministarstvo je objavilo video-snimak na kojem se vidi dejstvo ruske avijacije.

Raketom H-39 pogođen je komandni punkt za upravljanje bespilotnim letelicama 13. zasebne brigade specijalne namene Nacionalne garde Ukrajine u Krasnopolju, u Sumskoj oblasti.

U Ugrojedima u Sumskoj oblasti, pomoću tri bombe FAB-500 pogođeno je uporište jedinice 115. zasebne brigade teritorijalne odbrane.

Pomoću pet takvih bombi uništen je komandni punkt za upravljanje bespilotnim letelicama 4. zasebne brigade za brzo reagovanje Nacionalne garde Ukrajine u Krasnopodolju u Donjeckoj Narodnoj Republici.

BONUS VIDEO: RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja

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