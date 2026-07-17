Svet

AMERIČKI STELT LOVAC F-35 A DOPUNJUJE GORIVO U VISINAMA: Neverovatan snimak sa Bliskog istoka (VIDEO)

Симеуновић А. Милош

17. 07. 2026. u 00:04

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

AMERIČKA centralna komanda (CENTCOM) objavila je na svom Iks nalogu snimak američkih lovaca koji se dopunjuju gorivom u vazduhu.

АМЕРИЧКИ СТЕЛТ ЛОВАЦ Ф-35 А ДОПУЊУЈЕ ГОРИВО У ВИСИНАМА: Невероватан снимак са Блиског истока (ВИДЕО)

U.S. Central Command/printscreen/x

 - Američki stelt lovci F-35A Ratnog vazduhoplovstva SAD dopunjavaju gorivo u vazduhu iz aviona-cisterne KC-135 tokom patrolnih letova iznad Bliskog istoka - navodi se u objavi. 

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Vodimo te u zemlju pobednika Watch and bet
Celo Prventsvo igraj besplatno Betboost
Early payout Kuća najvećih bonusa
Betbuilder Maksimalna isplata
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NIKARAGVA PREKINULA DIPLOMATSKE ODNOSE SA ITALIJOM: Evo i zašto
Svet

0 2

NIKARAGVA PREKINULA DIPLOMATSKE ODNOSE SA ITALIJOM: Evo i zašto

Nikaragva je prekinula diplomatske odnose sa Italijom zbog komentarima italijanskog ministra spoljnih poslova Antonija Tajanija koji je kritikovao ovu centralnoameričku naciju zbog skrivanja bivšeg militanta osuđenog za atentat na bivšeg italijanskog premijera Alda Mora 1978. godine, saopštilo je danas Ministarstvo spoljnih poslova Nikaragve.

16. 07. 2026. u 22:40

Politika
Tenis
Fudbal
ZAŠTO JE ŽENAMA ZABRANJEN PRISTUP SVETOJ GORI? Kazna za ovaj prekršaj je surova, a neke Srpkinje su je ipak posetile

ZAŠTO JE ŽENAMA ZABRANjEN PRISTUP SVETOJ GORI? Kazna za ovaj prekršaj je surova, a neke Srpkinje su je ipak posetile