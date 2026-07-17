AMERIČKI STELT LOVAC F-35 A DOPUNJUJE GORIVO U VISINAMA: Neverovatan snimak sa Bliskog istoka (VIDEO)
AMERIČKA centralna komanda (CENTCOM) objavila je na svom Iks nalogu snimak američkih lovaca koji se dopunjuju gorivom u vazduhu.
- Američki stelt lovci F-35A Ratnog vazduhoplovstva SAD dopunjavaju gorivo u vazduhu iz aviona-cisterne KC-135 tokom patrolnih letova iznad Bliskog istoka - navodi se u objavi.
BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO
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