MIRISNA PITA SA MAKOM: Pita kojoj je teško odoleti
Mirisna, sočna i bogatog ukusa, ovaj tradicionalni desert priprema se od jednostavnih sastojaka i uvek je rado viđen na porodičnoj trpezi. Savršena je uz šoljicu kafe ili čaja, ali i kao slatko posluženje za drage goste.
Sastojci
- 20 kora za pitu
- 5 jaja
- 200 ml jogurta
- 200 ml kiselog mleka
- 200 ml ulja
- 200 gr šećera
- 250 gr mlevenog maka
- 1 kesica praška za pecivo
- 1 kesica vanilin šećera
Priprema:
Umutite jaja sa šećerom i vanilin šećerom dok smesa ne postane penasta. Dodajte jogurt, kiselo mleko i ulje, pa sve dobro sjedinite. Potom umešajte prašak za pecivo i mleveni mak.
Kore podelite na četiri jednaka dela, tako da za svaki rolat koristite po pet kora. Svaku koru premažite pripremljenom smesom, ređajte jednu preko druge, a zatim ih uvijte u rolat. Rolate poređajte u prethodno podmazan pleh.
Ponovite postupak sa preostalim korama. Ostatkom smese premažite rolate odozgo i ostavite da odstoje oko dva sata na sobnoj temperaturi.
Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200 stepeni oko 20 do 25 minuta, dok pita ne dobije lepu zlatnožutu boju.
Poslužite ohlađenu ili blago toplu i uživajte u bogatom ukusu maka i hrskavim korama. Prijatno!
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