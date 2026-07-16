Torte i kolači

MIRISNA PITA SA MAKOM: Pita kojoj je teško odoleti

Milena Tomasevic

16. 07. 2026. u 07:00 >> 05:47

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Mirisna, sočna i bogatog ukusa, ovaj tradicionalni desert priprema se od jednostavnih sastojaka i uvek je rado viđen na porodičnoj trpezi. Savršena je uz šoljicu kafe ili čaja, ali i kao slatko posluženje za drage goste.

МИРИСНА ПИТА СА МАКОМ: Пита којој је тешко одолети

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 20 kora za pitu
  • 5 jaja
  • 200 ml jogurta
  • 200 ml kiselog mleka
  • 200 ml ulja
  • 200 gr šećera
  • 250 gr mlevenog maka
  • 1 kesica praška za pecivo
  • 1 kesica vanilin šećera

Priprema:

Umutite jaja sa šećerom i vanilin šećerom dok smesa ne postane penasta. Dodajte jogurt, kiselo mleko i ulje, pa sve dobro sjedinite. Potom umešajte prašak za pecivo i mleveni mak.

Kore podelite na četiri jednaka dela, tako da za svaki rolat koristite po pet kora. Svaku koru premažite pripremljenom smesom, ređajte jednu preko druge, a zatim ih uvijte u rolat. Rolate poređajte u prethodno podmazan pleh.

Ponovite postupak sa preostalim korama. Ostatkom smese premažite rolate odozgo i ostavite da odstoje oko dva sata na sobnoj temperaturi.

Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200 stepeni oko 20 do 25 minuta, dok pita ne dobije lepu zlatnožutu boju.

Poslužite ohlađenu ili blago toplu i uživajte u bogatom ukusu maka i hrskavim korama. Prijatno!

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