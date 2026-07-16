MIRISNA PITA SA MAKOM: Pita kojoj je teško odoleti

Mirisna, sočna i bogatog ukusa, ovaj tradicionalni desert priprema se od jednostavnih sastojaka i uvek je rado viđen na porodičnoj trpezi. Savršena je uz šoljicu kafe ili čaja, ali i kao slatko posluženje za drage goste.

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Sastojci

20 kora za pitu

5 jaja

200 ml jogurta

200 ml kiselog mleka

200 ml ulja

200 gr šećera

250 gr mlevenog maka

1 kesica praška za pecivo

1 kesica vanilin šećera

Priprema:

Umutite jaja sa šećerom i vanilin šećerom dok smesa ne postane penasta. Dodajte jogurt, kiselo mleko i ulje, pa sve dobro sjedinite. Potom umešajte prašak za pecivo i mleveni mak.

Kore podelite na četiri jednaka dela, tako da za svaki rolat koristite po pet kora. Svaku koru premažite pripremljenom smesom, ređajte jednu preko druge, a zatim ih uvijte u rolat. Rolate poređajte u prethodno podmazan pleh.

Ponovite postupak sa preostalim korama. Ostatkom smese premažite rolate odozgo i ostavite da odstoje oko dva sata na sobnoj temperaturi.

Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200 stepeni oko 20 do 25 minuta, dok pita ne dobije lepu zlatnožutu boju.

Poslužite ohlađenu ili blago toplu i uživajte u bogatom ukusu maka i hrskavim korama. Prijatno!