NOVAK ĐOKOVIĆ HITNO NAPUSTIO MEĐUGORJE! Evo gde je upravo krenuo najbolji teniser svih vremena
Novak Đoković bi mogao uživo da prati finale Svetskog prvenstva u fudbalu između Španije i Argentine, koje se igra u nedelju na „Metlajf stadionu” u Nju Džersiju.
S obzirom na to da se više puta susreo sa Lionelom Mesijem, koji je takođe pratio njegove teniske mečeve, jasno je da će Đoković navijati za Argentinu ukoliko bude prisutan na tribinama.
Meč je zakazan za 15 časova po lokalnom vremenu u Nju Džersiju (21 sat po srednjoevropskom vremenu), što je termin koji zbog vrućine ne odgovara igračima, ali postoji velika šansa da ložu uveliča najbolji teniser svih vremena.
Novak ne putuje u Sjedinjene Američke Države zbog predstojećeg turnira Ju-Es open, već zbog poslovnih obaveza u Njujorku. Pre odlaska preko okeana, on je posetio Međugorje kako bi sa prijateljem Ivanom Dodigom zvanično otvorio novi teniski centar.
Glavni povodi za Novakov odlazak je emisija sa Lebronom! Novak će u petak, 17. jula, gostovati kod NBA zvezde Lebrona Džejmsa u popularnoj emisiji "The Shop", što je i sam potvrdio na Instagramu.
Pored Đokovića i Lebrona, u emisiji učestvuju biznis partner Maverik Karter, komičar Stel Brim i glumac i reper Trevis Benet.
Pošto će Đoković već u petak biti u Njujorku zbog obaveza prema ovoj emisiji, realno je očekivati da će produžiti boravak za vikend i u nedelju, 19. jula, sa tribina pratiti borbu za titulu svetskog šampiona.
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