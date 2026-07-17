"POSTIŽEMO VELIKE USPEHE U IRANU" Tramp: Vrlo brzo videćete plodove tog rada

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio, u obraćanju naciji, da Sjedinjene Američke Države ostvaruju "velike uspehe u Iranu" i da će rezultati tih aktivnosti "vrlo brzo biti vidljivi".

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- Postižemo velike uspehe u Iranu i vrlo, vrlo brzo videćete plodove tog rada - rekao je Tramp, prenosi CNN.

Tramp je istakao da SAD imaju "daleko najsnažniju i najmoćniju vojsku bilo gde u svetu".

- Izgradio sam je tokom svog prvog mandata i, nažalost, prisiljeni smo da je sada uporebimo - rekao je on u svom obraćanju.

CNN navodi da Tramp trenutno dobija opcije o proširenju operacije američke vojske u Iranu dok razmatra naredne korake.

Trampova izjava usledila je, kako navodi Tajms of Izrael, nakon što su Sjedinjene Američke Države tokom noći proširile vazdušnu kampanju protiv Irana gađajući mostove u okviru šire operacije usmerene na infrastrukturu te zemlje, s ciljem da izvrše pritisak na Teheran da ublaži blokadu Ormuskog moreuza.

Najmanje sedam osoba poginulo je noćas u američkim napadima na mostove u Bandar Hamiru, lučkom gradu na jugu Irana, javila je iranska novinska agencija IRNA.

Iranski državni mediji objavili su sinoć da su u američkim napadima pogođeni aerodrom i dva mosta na jugu Irana, u blizini Ormuskog moreuza, kao i dva mosta kod sela Kohurestan i reke Šor u okrugu Bandar Hamir.

Američka vojska pokrenula je sinoć novi talas vazdušnih napada na Iran, šesto veče zaredom, sa ciljem da umanji iranske vojne sposobnosti, saopštila je američka Centralna komanda (CENTCOM).

(Tanjug)