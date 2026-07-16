VUK JE MALAC - GENIJALAC: Učenik OŠ "Milan Munjas" u Ubu među najvećim matematičkim nadama Srbije

UBLjANIN Vuk Mihailović (13), koji najesen polazi u osmi razred ovdašnje Osnovne škole “Milan Munjas”, svrstao se među najuspešnije mlade matematičke nade u Srbiji!

Foto B. Puzovic

Samo prošle školske godine osvojio je drugu nagradu na Međunarodnom matematičkom takmičenju “Kengur bez granica”, bronzana odličja na Republičkoj smotri, državnom finalu Matematičkog maratona koji organizuje beogradska Matematička akademija, čiji je bio dvogodišnji stipendista, te na “Misliši” Matematičkog društva “Arhimedes”.

Ranije je osvojio i prvo mesto na Međunarodnoj olimpijadi mentalne aritmetike “Malac genijalac”. Nagrade je počeo da žanje već u trećem razredu. Vrhunske rezultate postiže i nagrade osvaja i na drugim, brojnim takmičenjima iz matematike.

Kao trogodišnjak naučio je da čita i piše, ali je pre toga znao je sve brojeve. Godinu dana kasnije, sabirao je velike brojeve, znao celu tablicu množenja, glavne gradove država i naučio mapu Uba!

- Posle završenog šestog razreda, položio sam ispit za prijem u prestižnu Matematičku gimnaziju u Beogradu, ali su roditelji ipak odlučili da ostanem u Ubu, jer sam bio premladi za odvajanje od porodice – kaže Vuk. - Nisam, međutim, odustao, Matematičku gimnaziju u Beogradu upisaću kada završim osnovno školovanje. Uz interesovanje za matematiku u ubskoj Školi za osnovno muzičko obrazovanje “Petar Stojanović” učim da sviram violončelo, a kod kuće klavir.

Svestran - Izuzetno je skroman, ne voli da se hvali uspesima, izrazito je empatičan i hipersenzitivan, pomaže drugarima tokom nastave, štiti slabije vršnjake u školi – kažu ponosni roditelji. - Stalno osvaja nova znanja, slobodno vreme koristi kao svi njegovi vršnjaci, igra košarku, šah, video igrice, uživa u muzici...

Vuk je osvojio dva prva mesta na republičkom takmičenju iz solfeđa, te vredne nagrade iz srpskog i engleskog jezika. Učestvovao i na državnom takmičenju iz fizike. Njegova najveća podrška su majka Maja, otac Dragan i mlađi brat Vanja. Na polju matematike, najveću pomoć pružaju mu nastavnica Slavica Nikolić i profesor Anđelka Simić Milivojević.

Kao prijatelj porodice Mihailović, sa Vukom sarađujem u oblasi matematike od kada je bio treći razred i već tada je bilo očigledno je izuzetno talentovan i poseban – kaže Anđelka Simić Milivojević. - Njegove matematičke sposobnosti su izvanredne, brzo razmišlja, povezuje različite oblasti, često samostalno dolazi do originalnih načina rešavanja zadataka, koje i promišlja, upoređuje različite pristupe. Često ponudi rešenje koje i mene, kao profesora matematike, podstakne da na sasvim nov način sagledam zadatak.