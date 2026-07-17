AMERIKA KLJUČNA ZA REŠAVANJE KOSMETA: Danas u Vašingtonu počinje strateški dijalog između naše zemlje i SAD

STRATEŠKI dijalog koji Srbija danas započinje u Vašingtonu sa Sjedinjenim Američkim Državama trebalo bi da donese konkretne rezultate - nove investicije, jačanje energetske bezbednosti, ali i veće razumevanje za poziciju i politiku naše zemlje, pogotovo kada je reč o ključnim nacionalnim pitanjima.

Foto Depositphotos

Ovako sagovornici "Novosti" komentarišu novu fazu u odnosima Beograda i Vašingtona, koji posle skoro vek i po od uspostavljanja diplomatskih veza podižu saradnju na strateški nivo.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić očekuje da će početak strateškog dijaloga doprineti boljem razumevanju pozicije Srbije u Vašingtonu, ne samo u političkim pitanjima, već i u oblasti energetike, imajući u vidu najavljene nove tarife na uvoz ruskog gasa.



Kako je najavljeno, biće potpisano više memoranduma, a razgovaraće se o saradnji u oblastima ekonomije, odbrane i energetike.

Sa američke strane, otvaranju strateškog dijaloga prisustvovaće zamenik državnog sekretara Kristofer Landau, a našu delegaciju predvodiće šef diplomatije Marko Đurić, koji je izrazio nadu da će strateški dijalog pomoći Srbiji u zaštiti našeg naroda na Kosovu i Metohiji i u Republici Srpskoj, ali i da će predstavljati snažan signal američkim investitorima da dođu i ulažu u Srbiju.

Dejan S. Miletić iz Centra za proučavanje globalizacije, kaže, za "Novosti", da je početak strateškog dijaloga od suštinske važnosti za uspeh naše spoljne politike koja u svojoj osnovi ima nezavisno odlučivanje i brigu za nacionalne interese:

Stejt department: Nova era odnosa AMERIČKI Stejt department oglasio se povodom najave da počinje strateški dijalog Srbije i SAD, istakavši kako to odražava novu eru odnosa dve zemlje i da je to znak posvećenosti produbljivanju partnerstva Beograda i Vašingtona.



- Ovaj strateški dijalog odražava novu eru odnosa između SAD i Srbije. To je znak posvećenosti obe zemlje proširenju i produbljivanju našeg partnerstva - ističe se iz Stejt departmenta.

Navodi se i da će kroz dijalog, Sjedinjene Države i Srbija raditi na zajedničkim ciljevima, uključujući regionalni mir i stabilnost, proširene poslovne i obrazovne veze i izgradnju prosperitetnije budućnosti, pri čemu će prva sesija razgovora biti održana sutra u Vašingtonu. U saopštenju se podseća da je američki državni sekretar Marko Rubio prošle godine najavio da će SAD održati prvi strateški dijalog sa Srbijom.- Ovaj strateški dijalog odražava novu eru odnosa između SAD i Srbije. To je znak posvećenosti obe zemlje proširenju i produbljivanju našeg partnerstva - ističe se iz Stejt departmenta.Navodi se i da će kroz dijalog, Sjedinjene Države i Srbija raditi na zajedničkim ciljevima, uključujući regionalni mir i stabilnost, proširene poslovne i obrazovne veze i izgradnju prosperitetnije budućnosti, pri čemu će prva sesija razgovora biti održana sutra u Vašingtonu.

- Oni su jedino ostvarivi kada uspevamo da tu politiku balansiramo sa najvećim svetskim silama, kada nalazimo njihove interese i usklađujemo ih sa našim. SAD, pod vođstvom predsednika Donalda Trampa, kada je reč o Zapadnom Balkanu, vrlo jasno saopštavaju da nemaju predrasude i da su spremne za resetovanje odnosa.

Miletić ukazuje da je Trampova administracija, kao i u njegovom prethodnom predsedničkom mandatu, fokusirana, pre svega, na ekonomske aspekte, a ne na politička pitanja, kao što je to bio slučaj sa njegovim prethodnicima:

- Tu je Kosovo i Metohija uvek bilo primarno pitanje i tražile su se uvek neke oteževajuće okolnosti iz prošlosti koje bi to naše približavanje SAD zaustavile. Sada otpočinjemo strateški dijalog, za razliku od Prištine, sa kojom je taj dijalog obustavljen. Kada je reč o Kosmetu, za nas su SAD ključne.

Nova faza u saradnji sa Vašingtonom, smatra Miletić, velika je šansa i za dalji ekonomski razvoj, razrešenje pitanja NIS, infrastrukturne projekte, ali i za pozicioniranje Srbije kao zemlje koja je prihvatljiva i u dobrim odnosima i sa SAD, u punom kapacitetu.

- Strateški dijalog je "kost u grlu" mnogima, ne samo na Zapadnom Balkanu, nego i pojedinim istaknutim država EU, koje nemaju saglasnu politiku sa Srbijom. Tu, pre svega, mislim na Nemačku. Tačno je da se interesi Vašingtona i Brisela više ne poklapaju u potpunosti, pogotovo kada je reč o regionu, ali imamo, na primer, Francusku koja pokazuje veliko razumevanje za poziciju i politiku Srbije. S Nemcima imamo izuzetnu ekonomsku saradnju, ali politički često imamo razilaženja.

Pristupanje "Artemisu" i sporazumi sa NASA UOČI današnjeg početka strateškog dijaloga Srbije i SAD, iz Stejt departmenta poručili su da on "odražava novo doba odnosa dveju zemalja". Ukazali su da je to "znak predanosti obe zemlje proširenju i produbljivanju partnerstva".

- Kroz dijalog, Sjedinjene Države i Srbija radiće na zajedničkim ciljevima, uključujući regionalni mir i stabilnost, proširene poslovne i obrazovne veze, te izgradnju prosperitetnije budućnosti - navode iz Stejt departmenta za RSE.

Dodaje se i da je američki državni sekretar Marko Rubio najavio 6. avgusta prošle godine da će se održati prvi strateški dijalog između SAD i Srbije.

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić stigao je juče u Vašington gde je planirano najpre potpisivanje pristupanja Srbije svemirskom programu "Artemis", kao i niza sporazuma o saradnji sa Američkom svemirskom agencijom NASA. Đurić bi danas trebalo da učestvuje i na samitu o borbi protiv terorizma i političkog ekstremizma, koji organizuje Rubio.

Kako za "Novosti" ukazuje istoričar Srđan Graovac, Srbija je u prethodnim godinama uspela da izgradi izuzetno bliske veze sa Kinom, sa Rusijom negujemo tradicionalno dobre odnose, a dosta je urađeno i kada govorimo o saradnji sa evropskim zemljama, naročito sa Francuskom, sa kojom je taj odnos podignut na najviši nivo:

- Kada pogledate tu našu politiku, predsednik Vučić, koji udara njene ključne pravce, teži tome da izgradi strateško partnerstvo sa svim najvažnijim činiocima na međunarodnom nivou. Najteže je to išlo sa SAD, zbog nasleđa iz 1990-ih, zbog njihove podrške albanskom, bošnjačkom, hrvatskom faktoru, koja je bila veoma snažna, zbog činjenice da su u Americi, da su i pojedinačno u američkim državama, na vlasti bile strukture koje su gradile karijeru upravo u Bosni i Hercegovini ili na KiM, i da su vezane za te bošnjačke, albanske i hrvatske lobističke i druge strukture.

Graovac dodaje da je zbog toga najteže bilo i napraviti iskorak kada je reč o strateškom partnerstvu sa SAD, što je za nas esencijalno važno, jer ipak su, ističe, SAD i danas najmoćnija sila sveta:

- Dolazak Trampa nam je otvorio vrata za taj strateški dijalog, jer njegova administracija nije isključivo vezana za te događaje iz 1990-ih, ne robuju predrasudama u tom smislu da postoje dobri i loši momci, gde su Srbi označeni kao negativci. I to već stvara povoljnije uslove da se to strateško partnerstvo razvija, što ne znači da će Amerikanci odustati od svojih strateških ciljeva na Balkanu i u potpunosti promeniti svoju politiku. To ne treba da očekujemo, ali kroz strateški dijalog treba da izgradimo veći stepen povezanosti sa Amerikancima i da dobijemo visok stepen razumevanja i za naše nacionalne ciljeve.

Naš sagovornik podseća da smo videli u nedavnoj prošlosti kakve su posledice ukoliko smo u lošim odnosima sa SAD i da smo godinama trpeli zbog toga:

- Za Amerikance to i nije problem. Oni su super sila i ako su u sukobu sa nama to ni ne primećuju. Ali, mi smo zbog toga trpeli posledice i zato je važno da pokušamo da ispravimo te odnose i da, ako ne možemo da dobijemo blanko podršku Amerikanaca po za nas ključnim nacionalnim pitanjima, bar oni ne budu isključivo protiv naših interesa, već da zauzmu stav koji će imati razumevanja i za Srbe.