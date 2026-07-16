Politika

VUČIĆ SE UPRAVO OGLASIO: Srbija na nogama nakon poruke predsednika!

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16. 07. 2026. u 10:48

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PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić oglasio se porukom putem zvaničnog instagram naloga

ВУЧИЋ СЕ УПРАВО ОГЛАСИО: Србија на ногама након поруке председника!

Instagram printskrin

U objavi stoji:

"Ne spuštam glavu ni pred kim, moja kičma se ne savija pred strancima, jer je iza mene Srbija, najsvetija moguća stvar."

Kako su Novosti ranije prenele, predsednik Vučić sastaće se sa danas sa predstavnicima Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Predsednik Vučić će prisustvovati i potpisivanju Dvogodišnjeg sporazuma o saradnji (VSA) za period 2026-2027.

Sastanku će, kako je najavljeno, putem video-linka prisustvovati i regionalni direktor SZO za Evropu Hans Henri Kluge.

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