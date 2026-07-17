GOTOVO JE! Pao potpis koji su navijači Crvene zvezde godinama čekali

CRVENO-beli se ne šale!

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Džonatan Motli je novo pojačanje Crvene zvezde, prenosi Meridian Sport.

Nakon što su na Mali Kalemegdan doveli nemačkog reprezentativca Davida Kramera, crveno-beli su angažovali i dosadašnjeg centra Hapoela iz Tel Aviva.

Amerikanac je bio velika želja srpskog evroligaša još u novembru 2024. godine, kada je transfer propao usled otvorenog sukoba sa predsednikom izraelskog kluba Oferom Janajem.

Motli donosi ogromno evroligaško i NBA iskustvo koje je gradio u dresovima Dalasa i LA Klipersa, kao i kroz nastupe za Fenerbahče i Lokomotivu Kubanj.

Dolazak iskusnog centra rešava ozbiljno pitanje u reketu Zvezde.

S obzirom na to da su klub napustili Džoel Bolomboj, Hasijel Rivero i Donatas Motiejunas, u sastavu je od klasičnih petica ostao samo Ebuka Izundu, uz mladog Vojina Medarevića koji tek treba da stiče iskustvo na ovom nivou.

