GORI INTERNET! Srbin oženio prelepu Turkinju u pravoslavnoj crkvi
Detalj sa venčanja srpskog fudbalera o kom bruji svet!
Srpski reprezentativac Lazar Samardžić izgovorio je sudbonosno "da" svojoj dugogodišnjoj partnerki Sili Enisi, nemačkoj manekenki turskog porekla, a posebnu pažnju javnosti privuklo je to što je par crkveno venčanje obavio u pravoslavnoj crkvi.
Samardžić i Sila zajedno su još od školskih dana, a verili su se prošlog leta na romantičnoj ceremoniji na Ibici.
Venčanje je održano u intimnoj atmosferi, u prisustvu porodice i najbližih prijatelja, dok su prve fotografije mladenci podelili na društvenim mrežama. Slavilo se uz srpsko kolo i harmoniku, a svadba je održana u Italiji.
Mlada, koja je turskog porekla, za crkveno venčanje odabrala je elegantnu belu venčanicu, dok je Samardžić nosio svetlo bež odelo.
Ceremonija u pravoslavnom hramu izazvala je brojne pozitivne reakcije, a mladom paru pristigle su hiljade čestitki navijača i prijatelja.
Lazar Samardžić privatni život uglavnom drži daleko od očiju javnosti, ali je ovog puta odlučio da sa pratiocima podeli jedan od najvažnijih trenutaka u svom životu.
U međuvremenu, vezista nastavlja pripreme za novu sezonu, dok mu navijači žele sreću i na privatnom i na fudbalskom planu.
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