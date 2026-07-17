Fudbal

GORI INTERNET! Srbin oženio prelepu Turkinju u pravoslavnoj crkvi

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17. 07. 2026. u 08:09 >> 08:44

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Detalj sa venčanja srpskog fudbalera o kom bruji svet!

ГОРИ ИНТЕРНЕТ! Србин оженио прелепу Туркињу у православној цркви

Foto: Instagram

Srpski reprezentativac Lazar Samardžić izgovorio je sudbonosno "da" svojoj dugogodišnjoj partnerki Sili Enisi, nemačkoj manekenki turskog porekla, a posebnu pažnju javnosti privuklo je to što je par crkveno venčanje obavio u pravoslavnoj crkvi.

Samardžić i Sila zajedno su još od školskih dana, a verili su se prošlog leta na romantičnoj ceremoniji na Ibici.

Venčanje je održano u intimnoj atmosferi, u prisustvu porodice i najbližih prijatelja, dok su prve fotografije mladenci podelili na društvenim mrežama. Slavilo se uz srpsko kolo i harmoniku, a svadba je održana u Italiji.

Mlada, koja je turskog porekla, za crkveno venčanje odabrala je elegantnu belu venčanicu, dok je Samardžić nosio svetlo bež odelo.

Ceremonija u pravoslavnom hramu izazvala je brojne pozitivne reakcije, a mladom paru pristigle su hiljade čestitki navijača i prijatelja.

Lazar Samardžić privatni život uglavnom drži daleko od očiju javnosti, ali je ovog puta odlučio da sa pratiocima podeli jedan od najvažnijih trenutaka u svom životu.

U međuvremenu, vezista nastavlja pripreme za novu sezonu, dok mu navijači žele sreću i na privatnom i na fudbalskom planu.

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