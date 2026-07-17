TRAMP SE OBRATIO NACIJI: Kina nezakonito pribavila podatke o 220 miliona birača - objavljena dokumenta sa kojih je skinuta oznaka tajnosti

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je, u svom obraćanju naciji, da je Kina nezakonito pribavila podatke o oko 220 miliona američkih birača i pokušala da utiče na predsedničke izbore 2020. godine, a to je rekao pozivajući se na dokumenta sa kojih je administracija skinula oznaku tajnosti i objavila ih na sajtu Bele kuće.

Foto: Saul Loeb/Pool via AP

Tramp je istakao da novoobjavljena dokumenta pokazuju da je Kina sprovela, kako je naveo, "najveće kompromitovanje izbornih podataka u istoriji", navodeći da je pribavila biračke dosijee koji sadrže imena, adrese, brojeve telefona, kontakt podatke i stranačku pripadnost američkih birača, preneo je CNN.

Prema njegovim tvrdnjama, Kina je navodno pokušala da oslabi njegovu prvu administraciju i da utiče na njegovu predsedničku kampanju 2020. godine, kao i na izbore za Kongres 2018. godine.

- Kineska vlada je želela da izgubim izbore jer je znala da su mi njihove namere jasne - rekao je Tramp.

Predsednik SAD izneo je i tvrdnju da informacije o navodno kompromitovanim biračkim podacima nisu bile dostavljene ni njemu ni Kongresu, iako su, prema njegovim rečima, američke obaveštajne službe za njih znale još 2020. godine.

Tramp je rekao da njegova administracija obaveštava savezne države čiji su izborni podaci, kako tvrdi, kompromitovani i da će preduzeti mere radi bolje zaštite osetljivih biračkih podataka.

Američki predsednik je najavio je i da će Ministarstvo za unutrašnju bezbednost SAD održati brifing o sajber-ranjivostima elektronskih izbornih sistema i sarađivati sa saveznim državama na otklanjanju poznatih tehničkih propusta pre predstojećih izbora za Kongres, prenosi CBS njuz.

Istovremeno, u dokumentima koje je Bela kuća objavila navodi se i ranija procena američke obaveštajne zajednice da Kina nije pokušala da utiče na brojanje glasova niti na tehničke aspekte predsedničkih izbora 2020. godine.

U proceni američkog Nacionalnog obaveštajnog saveta, objavljenoj nakon izbora 2020. godine, navodi se da je Kina odlučila da ne pokušava da utiče na ishod izbora kako ne bi dodatno narušila odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Kako se navodi u objavljenim dokumentima, sve američke obaveštajne službe, uključujući i autora izdvojenog mišljenja, zaključile su da Kina nije pokušala da utiče na brojanje glasova ili glasanje.

(Tanjug)