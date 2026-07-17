TEŠKA NESREĆA NA PUTU KA ŠIDU: Direktan sudar dva automobila, ima teško povređenih - policija i vatrogasci na licu mesta
PETORO osoba povređeno je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se jutros dogodila na putu ka Šidu, kada su se sudarila dva putnička automobila.
Prema prvim informacijama sa terena, dve osobe zadobile su teške, a tri lakše telesne povrede.
Na mesto nesreće odmah su upućene dve ekipe Hitne medicinske pomoći iz Sremske Mitrovice, koje su zbrinule povređene i prevezle ih u zdravstvenu ustanovu radi daljeg lečenja.
Prema nezvaničnim informacijama, jedna od povređenih osoba pronađena je u žbunju, oko 200 metara od mesta nesreće. Kako je dospela na tu udaljenost i pod kojim okolnostima, biće utvrđeno tokom istrage.
Na mestu nezgode i dalje se nalaze pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice, koji učestvuju u intervenciji i obezbeđivanju terena, dok policija obavlja uviđaj.
Za sada nije poznato kako je došlo do sudara, niti da li je u nesreći učestvovao još neko. Više detalja o uzroku i okolnostima pod kojima se dogodila ova teška saobraćajna nezgoda biće poznato po završetku policijskog uviđaja.
(Kurir)
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