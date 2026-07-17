TRAGEDIJA NA POVRATKU SA EKSKURZIJE: Najmanje 20 dece poginulo u stravičnom udesu školskog autobusa

NAJMANjE 20 učenika osnovne škole i jedna odrasla osoba poginuli su u saobraćajnoj nesreći školskog autobusa na istoku Ugande, koji se vraćao sa školske ekskurzije, saopštila je danas lokalna policija, navodeći da je vozač najverovatnije izgubio kontrolu nad vozilom, koje je sletelo sa puta, udarilo u veliku stenu i prevrnulo se.

Foto: hernandez jose maria/Alamy/Profimedia

- Vozač je, po svemu sudeći, izgubio kontrolu nad vozilom, koje je sletelo sa puta, udarilo u veliku stenu i prevrnulo se - navela je policija u objavi na društvenoj mreži Iks, dodajući da su u nesreći povređene još tri odrasle osobe i više dece, prenosi "Figaro".

Školski autobus u vlasništvu Osnovne škole "King Dejvid", u blizini prestonice Kampale, vraćao se, prema prvim informacijama, sa izleta do vodopada Sipi u oblasti Kapčorva na istoku zemlje, saopštile su snage bezbednosti.

Nesreća se dogodila oko 20 časova po lokalnom vremenu (17 časova po srednjoevropskom vremenu), navela je policija, koja je objavila fotografiju teško oštećenog i prevrnutog autobusa i pokrenula istragu o uzrocima nesreće.

(Tanjug)