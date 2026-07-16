VUČIĆ SE OGLASIO NAKON SASTANKA: Sporazum o saradnji sa SZO za unapređenje zdravstvene zaštite i usluga

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa predstavnicima Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji i prisustvovao potpisivanju Dvogodišnjeg sporazuma o saradnji za period 2026 - 2027 koji će, kako je naveo, doprineti unapređenju zdravstvene zaštite, jačanju institucija i obezbeđivanju kvalitetnijih i dostupnijih zdravstvenih usluga za sve građane Srbije.

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Sastanku se putem video - linka pridružio i regionalni direktor Svetske zdravstvene organizacije za Evropu dr Hans Henri P. Kluge.

"Važan i dobar razgovor sa regionalnim direktorom SZO dr Hansom Klugeom i predstavnicima SZO Srbija o nastavku podrške SZO daljem jačanju zdravstvenog sistema Srbije, unapređenju dostupnosti lekova i mogućnostima za povoljnije cene farmaceutskih proizvoda, kao i o budućim izazovima u oblasti globalnog zdravlja", naveo je Vučić na Instagramu.

Kako je dodao, razmenili su mišljenja i o daljem usklađivanju srpskog zdravstvenog sistema sa evropskim standardima u okviru procesa pristupanja Srbije Evropskoj uniji, uključujući i mere usmerene na zaštitu javnog zdravlja i smanjenje upotrebe duvana.

"Posebno sam zahvalio dr Klugeu na kontinuiranoj podršci koju SZO pruža Srbiji. Potpisivanje Dvogodišnjeg sporazuma o saradnji za period 2026–2027 predstavlja potvrdu snažnog partnerstva i zajedničke posvećenosti unapređenju zdravstvene zaštite, jačanju institucija i obezbeđivanju kvalitetnijih i dostupnijih zdravstvenih usluga za sve naše građane", naveo je predsednik Srbije.

Dodao je da Srbija ostaje posvećena ulaganjima u zdravstvo i saradnji sa međunarodnim partnerima.

Prema njegovim rečima, samo snažan i moderan zdravstveni sistem može da odgovori na izazove budućnosti i sačuva ono što je najvrednije, a to je zdravlje naših građana.

