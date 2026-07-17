Svet

RUSKI DRON POTAPA UKRAJINSKI BROD: Isplivao neverovatan snimak sa Crnog mora (VIDEO)

Симеуновић А. Милош

17. 07. 2026. u 00:21

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MINISTARSTVO odbrane Ruske Federacije objavilo je snimak na kojem se vidi kako dron „Geranj-2“ pogađa teretni brod koji je plovio ka luci Čornomorsk u Odeskoj oblasti radi isporuke vojnog tereta za Oružane snage Ukrajine.

РУСКИ ДРОН ПОТАПА УКРАЈИНСКИ БРОД: Испливао невероватан снимак са Црног мора (ВИДЕО)

printscreen/ria novosti/telegram

 - Video-snimak prikazuje dejstvo bespilotne letelice 'Geranj-2' u akvatoriji Crnog mora protiv teretnog broda koji je plovio ka luci Čornomorsk u Odeskoj oblasti radi isporuke vojnog tereta u interesu Oružanih snaga Ukrajine - navodi se u opisu videa, kako prenose RIA Novosti. 

Snimak je zabeležila kamera postavljena na bespilotnoj letelici. Na njemu se vidi kako dron udara u krmeni deo broda.

BONUS VIDEO: RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja

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