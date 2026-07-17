RUSKI DRON POTAPA UKRAJINSKI BROD: Isplivao neverovatan snimak sa Crnog mora (VIDEO)
MINISTARSTVO odbrane Ruske Federacije objavilo je snimak na kojem se vidi kako dron „Geranj-2“ pogađa teretni brod koji je plovio ka luci Čornomorsk u Odeskoj oblasti radi isporuke vojnog tereta za Oružane snage Ukrajine.
- Video-snimak prikazuje dejstvo bespilotne letelice 'Geranj-2' u akvatoriji Crnog mora protiv teretnog broda koji je plovio ka luci Čornomorsk u Odeskoj oblasti radi isporuke vojnog tereta u interesu Oružanih snaga Ukrajine - navodi se u opisu videa, kako prenose RIA Novosti.
Snimak je zabeležila kamera postavljena na bespilotnoj letelici. Na njemu se vidi kako dron udara u krmeni deo broda.
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