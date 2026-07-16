KIJEV IMA MANJE OD TRI NEDELJE: Moskva i Teheran spremaju zajednički udar

MOSKVA i Teheran su uskladili svoje pristupe neutralisanju Maskove satelitske mreže, podižući nivo sukoba na polje fizičkih pretnji i elektronskog ratovanja.

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Iranska državna novinska agencija „Fars”, povezana sa Korpusom garde islamske revolucije (IRGC), potvrdila je da je imovina Ilona Maska uvrštena u njenu zvaničnu „banku meta”. Teheran klasifikuje infrastrukturu satelitskih komunikacija „Starlink” kao legitimne vojne ciljeve, s obzirom na to da ih američka i izraelska vojska koriste u operacijama protiv Islamske Republike.

Iran tvrdi da su američka i izraelska vojska integrisale „Starlink” i militarizovanu mrežu „Staršild” u sistem upravljanja borbenim dronovima i izviđačkim plovilima u regionu. Teheran navodi da američka komercijalna svemirska tehnologija direktno omogućava napade na iranske ciljeve, čime se gubi njen isključivo civilni pravni status.

Zemaljska čvorišta „Starlinka”, koja obezbeđuju internet vezu sa satelitima, nalaze se u Izraelu, Kataru, Jordanu, UAE i Omanu, te su izložena direktnoj opasnosti od napada.

Bez Maskovih komunikacionih sistema, Ukrajina ne bi izdržala ni tri nedelje.

I Rusija pokušava da „neutrališe” Maskove satelitske komunikacije. Senator i bivši šef „Roskosmosa” Dmitrij Rogozin je u objavi na Telegramu označio „Starlink” kao ključni faktor nadmoći Oružanih snaga Ukrajine u upravljanju dronovima na bojištu, ističući da su u savremenom ratovanju pouzdane komunikacije i globalna kontrola bespilotnih letelica postali važniji od hiljada tenkova i aviona.

Dodao je da Moskva zna „nekoliko načina” da neprijatelju uskrati pristup satelitima, te da preostaje samo donošenje političke odluke.

Rogozinova izjava usledila je nakon objavljivanja istraživanja evropskih medija o vojno-tehničkoj saradnji Rusije i Kine. Prema podacima NATO obaveštajnih službi, Moskva i Peking aktivno razmatraju metode za suprotstavljanje „Starlinku”, od sajber-napada i moćnih sistema za elektronsko ratovanje do laserskog i mikrotalasnog oružja sposobnog da onesposobi solarne panele satelita. Američki mediji su ranije izveštavali o tome da Rusija razvija nuklearno protivsatelitsko oružje bazirano u svemiru.

Čini se da se Moskva zasad neće odlučiti na fizičko uništavanje hiljada uređaja Ilona Maska, jer bi to dovelo do direktnog sukoba sa Sjedinjenim Državama. Stoga se Moskva i Teheran oslanjaju na druge metode delovanja.

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