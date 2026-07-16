VAŽAN RAZGOVOR I NOVI SPORAZUM: Vučić danas sa predstavnicima SZO
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sa danas sa predstavnicima Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji.
Predsednik Vučić će prisustvovati i potpisivanju Dvogodišnjeg sporazuma o saradnji (VSA) za period 2026-2027.
Sastanku će, kako je najavljeno, putem video-linka prisustvovati i regionalni direktor SZO za Evropu Hans Henri Kluge.
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