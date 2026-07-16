Politika

VAŽAN RAZGOVOR I NOVI SPORAZUM: Vučić danas sa predstavnicima SZO

В.Н.

16. 07. 2026. u 07:14

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PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sa danas sa predstavnicima Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji.

ВАЖАН РАЗГОВОР И НОВИ СПОРАЗУМ: Вучић данас са представницима СЗО

Foto: Tanjug/Milos Milivojević

Predsednik Vučić će prisustvovati i potpisivanju Dvogodišnjeg sporazuma o saradnji (VSA) za period 2026-2027.

Sastanku će, kako je najavljeno, putem video-linka prisustvovati i regionalni direktor SZO za Evropu Hans Henri Kluge.

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