ĐOKIĆ SIGURAN U POBEDU NA IZBORIMA: Narode, da li zaista želite blokadere na vlasti?!

POLITIČAR Vladan Đokić koji poziciju rektora koristi za svoje političko delovanje u intervjuu za "Vreme" izjavio je da je siguran u pobedu blokadera.

Foto: Z.Jovanović

U tom istom intervjuu, Đokić, koji je dozvolio urušavanje obrazovnog sistema, koji je dozvolio da se od fakulteta naprave ćelije za obuku nasilnih demonstranata, potvrđuje da će se naći na blokaderskoj listi.

Pitanje koje se nameće nakon ovakvog uverenja Đokića - narode, da li zaista želite blokadere na vlasti?

Da li želite na vlasti one koji žele penzionerima da zabrane pravo glasa? One koji bi sve političke neistomišljenike, kako su sami navodili, jahali i tuširali osiromašenim uranijumam. One koji bi narod ostavljao bez plata i penzija, dok bi sebi punili džepove, jer su upravo to radili dok su bili na celu drzave.

Da li na vlasti želite one koji bi, čim bi seli u drzavne fotelje, proglasili Srbe za genocidan narod?! One kojima je Tonino Picula uzor.