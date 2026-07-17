CEO SVET JE ZATEČEN! Novak Đoković šokirao svetsku elitu, a kad čujete zašto je zavijao kao vuk ostaćete bez teksta

Najbolji teniser svih vremena boravi u Sjedinjenim Američkim Državama, gde je u prestižnom Muzeju moderne umetnosti (MoMA) u Njujorku upriličena ekskluzivna, zatvorena premijera njegovog dugoočekivanog dokumentarnog filma pod nazivom "The Wolf in Winter“ (Zimski vuk).

Foto: Profimedia

Dok će šira javnost i ljubitelji sporta širom sveta morati da sačekaju zvanično lansiranje dokumentarca, odabrani krug ljudi iz sveta sporta, mode i šou-biznisa imao je privilegiju da među prvima pogleda ovo kinematografsko ostvarenje. Đoković je u "Velikoj jabuci" spojio nespojivo, okupivši na jednom mestu legende različitih sportskih i umetničkih sfera.

Crveni tepih u znaku fudbalskih i sportskih ikona

Svečani prijem u kultnom muzeju privukao je sam krem svetskog fudbala. Delegaciju je predvodio predsednik krovne fudbalske organizacije FIFA, Đani Infantino, a u stopu su ga pratile legende "najvažnije sporedne stvari na svetu" – Zlatan Ibrahimović, Kafu, Roberto Karlos i Marko Materaci.

Pored fudbalske elite, pažnju medija privukla je i bokserska ikona Majk Tajson, čuvena urednica magazina Vogue Ana Vintur, kao i teniske legende Džon Mekinro i Huan Martin del Potro. Posebno mesto među zvanicama zavredio je i kapiten košarkaške reprezentacije Srbije, Bogdan Bogdanović, koji je došao da pruži podršku svom sunarodniku. Kako prenosi Sportal, atmosfera je bila na vrhunskom nivou, a zvanice su bile oduševljene prvim kadrovima filma. Foto: Profimedia

Šta donosi „Zimski vuk“?

Dokumentarni film koji potpisuje reditelj Džejson Hehir – javnosti najpoznatiji po nagrađivanom serijalu „The Last Dance“ o Majklu Džordanu i Čikago Bulsima – donosi do sada neviđen osvrt na Đokovićevu karijeru. Fokus filma nije samo puko ređanje istorijskih uspeha i 24 grend slem titule, već duboka psihološka analiza šampiona i prikaz čuvenog srpskog inata kojim je lomio protivnike kada su ga svi otpisivali.

U zvaničnom trejleru koji je nedavno pušten u javnost, o Novaku sa ogromnim poštovanjem govore njegovi najveći rivali. Andre Agasi ga bez oklevanja naziva najvećim teniserom svih vremena, dok Rafael Nadal priznaje da je igranje protiv Đokovića uvek bilo „izuzetno komplikovano“. Poseban osvrt u filmu dat je i Novakovim počecima u ratom pogođenoj Srbiji, kao i ogromnim odricanjima njegove porodice kako bi mu obezbedili bazične uslove za trening.

"Ljudi misle da treba da uživam, a ja ne mogu"

Ono što ovaj dokumentarac izdvaja od klasičnih sportskih biografija jesu trenuci potpune iskrenosti i ranjivosti srpskog asa. Novak u filmu otvoreno priznaje da vodi konstantne unutrašnje bitke i da se bori sa sopstvenim sumnjama.

- Ko najviše sumnja u mene? Gledate u njega“, poručio je Đoković u trejleru prstom pokazujući na sebe. „Pokušavam samog sebe da demantujem, više nego bilo koga drugog. Ljudi misle – uradio si toliko toga i trebalo bi da uživaš. A ja ne mogu da uživam. Moraš da transformišeš svaki deo svog života van tenisa da bi on bio u službi tenisa. To ima ozbiljne posledice.“

Za razliku od Federera i Nadala, koji su svoje dokumentarne filmove objavili nakon povlačenja, Đoković je odlučio da ogoli svoju intimu dok je još uvek aktivan na ATP turu. Svetska premijera filma za javnost zakazana je za 20. avgust, kada će postati dostupan na striming platformi Prime Video u više od 240 zemalja.

Nakon filmskih obaveza u muzeju MoMA, Novaka u Njujorku očekuju novi marketinški i društveni događaji, pre svega učešće na masovnom trodnevnom događaju „Fanatics Fest“ koji se održava u Džavits centru na Menhetnu.