Svet

UDARI DRONOVA PRETE ATOMSKOM KATASTROFOM: Ukrajinska letelica usmrtila glavnog inženjera Zaporoške centrale Jakovljeva

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

OD udara ukrajinskog drona u službeni automobili poginuli su glavni inženjer Zaporoške atomske centrale Aleksandar Jakovljev i njegov vozač Dmitrij Filipov, saopštio je direktor "Rosatoma" Alesej Lihačov.

УДАРИ ДРОНОВА ПРЕТЕ АТОМСКОМ КАТАСТРОФОМ: Украјинска летелица усмртила главног инжењера Запорошке централе Јаковљева

Foto: Arhiva

Bili su na putu iz nuklearke ka gradu energetičara, Energodaru. Lihačov je ocenio da je tragedija rezultat direktne podrške Zapada kijevskom režimu i rasta terorističkih aktivnosti.

Za poslednja dva i po meseca u gradu Energodaru i okolini ubijeno je 13, a ranjeno 48 ljudi, precizirao je Lihačov i naglasio da postiji realna opasnost od atomskog incidenta na velikoj teritoriji Rusije, Ukrajine i Evrope. Generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grosi osudio je udar ukrajinske vojske i rekao da je nedopustivo napadati atomsku centralu i njeno rukovodstvo, jer sve to stvara atomsku opasnost.

Gradonačelnik Energodara Maksim Puhov je objasnio da je ubistvom glavnog inženjera nuklearke namerno počinjen zločin, jer je on držao pod kontrolom reaktore, kao i skladišta korišćenog atomskog goriva.

Ruski ambasador Rodion Mirošnik nazvao je napad na glavnog inženjera nuklearke atomskim terorizmom ističući da kijevski režim gura svet u katastrofu. Opunomoćena za ljudska prava Rusije Jana Lantratova primećuje da ukrajinske snage iz dana u dan sprovode terorističke akcije.

Sprečili Pastorovu diverziju

RUSKE službe su sprečile diverziju na Krimskom mostu koju su organizoavale ukrajinske službe. U automobilu je pronađena tona finskog eksploziva. Pohapšeni su ljudi koji je trebalo da u dva automobila dovezu eksploziv na most. Interesantno je da je tu diverziju organizovao isti čovek kao i napad na ukrajunskog oligarha u Monaku. Radi se o pripadniku ukrajinske vojne obaveštajne službe Vitaliju Žikoviču, čiji je nadimak Pastor.

Zaporoška atomska centrala se nalazi na levoj obali Dnjepra, a u blizini je grad Energodar u kom žive energetičari. To je najveća atomska centrala u Evropi i deveta u svetu. Ima šest reaktora. Od 11. septembra 2022. reaktori su u "hladnom režimu" i ne proizvode struju. U njoj se kao posmatrači nalaze predstavnici Međunarodne agencije za atomsku energiju.

Raketne jedinice Rusije i juče nastavili da gađaju vojne fabrike dronova srednjeg i dugog dometa u Kijevu, potvrdilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Gađani su lučki objekti u Odesi, potopljeni su teretni brod koji je plovio ka luci Černomorsk i patrolni čamac.
Na drugoj strani fronta, Ukrajinci su dronovima juče u zoru gađali objekte u Voronježu, Rostovskoj, Saratovskoj i Tambovskoj oblasti. Gađan je i aerodrom "Engels" u Saratovskoj oblasti.

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Vodimo te u zemlju pobednika Watch and bet
Celo Prventsvo igraj besplatno Betboost
Early payout Kuća najvećih bonusa
Betbuilder Maksimalna isplata
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NIKARAGVA PREKINULA DIPLOMATSKE ODNOSE SA ITALIJOM: Evo i zašto
Svet

0 2

NIKARAGVA PREKINULA DIPLOMATSKE ODNOSE SA ITALIJOM: Evo i zašto

Nikaragva je prekinula diplomatske odnose sa Italijom zbog komentarima italijanskog ministra spoljnih poslova Antonija Tajanija koji je kritikovao ovu centralnoameričku naciju zbog skrivanja bivšeg militanta osuđenog za atentat na bivšeg italijanskog premijera Alda Mora 1978. godine, saopštilo je danas Ministarstvo spoljnih poslova Nikaragve.

16. 07. 2026. u 22:40

Politika
Tenis
Fudbal
ZVEZDA ZAPOČINJE ODBRANU TITULE: Novajliju očekuje paklena atmosfera na Marakani

ZVEZDA ZAPOČINjE ODBRANU TITULE: Novajliju očekuje "paklena" atmosfera na Marakani