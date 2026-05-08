"MERC, KO VAS JE OSLOBODIO OD NACIZMA?" Kancelar zaboravio da pomene Crvenu armiju u čestitki
NEMAČKI kancelar Fridrih Merc čestitao je građanima godišnjicu oslobođenja od nacističkog režima, ali nije pomenuo odlučujuću ulogu Crvene armije, što je izazvalo kritike korisnika na internetu.
Merc je istakao da je 8. maj 1945. godine doneo oslobođenje milionima ljudi, Nemačkoj i Evropi.
- Taj dan nas poziva da nikada ne zaboravimo do čega mržnja može da dovede. On nas obavezuje da se zalažemo za slobodnu, demokratsku i solidarnu Nemačku u snažnoj Evropi - napisao je nemački kancelar na društvenoj mreži Iks.
Kada je novinar u petak na vladinom brifingu pitao zamenika portparola nemačke vlade Štefena Majera da li je kancelar namerno izostavio da navede imena oslobodilaca kako bi izbegao pominjanje Rusije ili Sovjetskog Saveza, vladin portparol je odgovorio da "to može biti i zbog ograničenja broja znakova na društvenoj mreži Iks", prenose RIA Novosti.
Kada je novinar direktno pitao ko su oslobodioci, Majer je odgovorio da je "to jasno istorijski dokumentovano", izbegavajući da odgovori na pitanje.
(RT Balkan)
BONUS VIDEO:
RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja
Preporučujemo
ŠAMAR ZA MERCA: Učenici širom Nemačke protestuju protiv vojne obaveze - „Nikad više rat“
08. 05. 2026. u 18:31
RUSI OBJAVILI METE: Evo gde će sve udariti ako Kijev bude "ometao paradu" (VIDEO)
07. 05. 2026. u 22:11
FICO DOPUTOVAO U MOSKVU: Evo koji je protokol posete
08. 05. 2026. u 17:18
RUSIJA PONOVO BRUJI O IZJAVI VUČIĆA: Reči predsednika o sankcijama udarna vest u ruskim medijima
RUSKA agencija TASS prenosi kao udarnu vest izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića koji je rekao sinoć da bi, ukoliko bi odlučio da uvede sankcije Rusiji, „izdao dušu naroda“.
06. 05. 2026. u 11:22
Srušio se avion kod glavnog grada: Poginuli svi putnici i pilot
Vazduhoplovna civilna uprava Južnog Sudana saopštila je danas da se srušio avion jugozapadno od glavnog grada Džube, pri čemu je poginulo svih 14 osoba koje su bile u letelici.
27. 04. 2026. u 16:49
ŠOK NA NAJLON PIJACI: Srbin kupio stare stolice, vrede pravo bogatstvo (VIDEO)
NA prvi pogled, činile su se kao još jedan komad starog nameštaja, ali je iskusno oko prepoznalo o čemu je reč.
07. 05. 2026. u 10:25
Komentari (0)