NEMAČKI kancelar Fridrih Merc čestitao je građanima godišnjicu oslobođenja od nacističkog režima, ali nije pomenuo odlučujuću ulogu Crvene armije, što je izazvalo kritike korisnika na internetu.

dts Nachrichtenagentur / imago stock&people / Profimedia

Merc je istakao da je 8. maj 1945. godine doneo oslobođenje milionima ljudi, Nemačkoj i Evropi.

- Taj dan nas poziva da nikada ne zaboravimo do čega mržnja može da dovede. On nas obavezuje da se zalažemo za slobodnu, demokratsku i solidarnu Nemačku u snažnoj Evropi - napisao je nemački kancelar na društvenoj mreži Iks.

Kada je novinar u petak na vladinom brifingu pitao zamenika portparola nemačke vlade Štefena Majera da li je kancelar namerno izostavio da navede imena oslobodilaca kako bi izbegao pominjanje Rusije ili Sovjetskog Saveza, vladin portparol je odgovorio da "to može biti i zbog ograničenja broja znakova na društvenoj mreži Iks", prenose RIA Novosti.

Kada je novinar direktno pitao ko su oslobodioci, Majer je odgovorio da je "to jasno istorijski dokumentovano", izbegavajući da odgovori na pitanje.

(RT Balkan)

