RUSKE oružane snage izvele su niz udara bespilotnim letelicama i avio-bombama na logističke objekte ukrajinske vojske, s ciljem da smanje vojni i ekonomski potencijal neprijatelja, saopštilo je Ministarstvo odbrane u Moskvi.

Gavriil Grigorov/AFP, Education Images, Universal Images Group North America LLC/Alamy/Profimedia

Na udaru letelica "geran" našlo se postrojenje za preradu gasa Skvorcovskaja u blizini sela Kosogorovka, u Harkovskoj oblasti, kao i gasna stanica u blizini sela Panjutine.

Operateri dronova "geran-4" su takođe pogodili skladište goriva u Kirovogradskoj oblasti, gde je potom izbio požar velikih razmera.

Letelicama "geran-52 napadnut je logistički centar Oružanih snaga Ukrajine (OSU) u blizini grada Harkova.

Kao rezultat obaveštajnih operacija, ruska vojska je otkrila da se kompleks "Megasklad" u Harkovu koristi za transport i skladištenje oružja, bespilotnih letelica dugog dometa i njihovih komponenti. Ukrajinski režim je planirao da koristi dronove skladištene u "Megaskladu" za udare duboko na rusku teritoriju, navodi se iz Moskve.

Objekat je sa velikom preciznošću pogodila posada jedne od jedinica bespilotnih sistema ruskih oružanih snaga koristeći bespilotnu letelicu 'geran-5'. Udar je rezultirao masovnim požarom u zgradi logističkog centra", dodalo je rusko Ministarstvo odbrane.

Plamen je dostigao visinu od 70 metara, a primećene su i sekundarne eksplozije uskladištene municije.

U međuvremenu, aviokosmičke sile Rusije su klizećim bombama OFAB gađale položaje protivvazdušne odbrane i kopnene vojske OSU u Harkovskoj oblasti.

Položaji 120. odvojene brigade teritorijalne odbrane OSU otkriveni su tokom izviđačkih operacija, nakon čega je na njih bačeno pet avio-bombi OFAB-250-270.

Kod Nikopolja u Dnjepropetrovskoj oblasti, uništeno je komandno mesto 310. odvojenog puka za elektronsko ratovanje OSU, upotrebom bespilotne letelice tipa "geran".

(rt.rs)

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