PAKAO NA FRONTU! Ruska armija SRAVNILA SA ZEMLJOM ključne tačke Ukrajinaca: Siloviti udari spržili vojnu logistiku!
RUSKE oružane snage izvele su niz udara bespilotnim letelicama i avio-bombama na logističke objekte ukrajinske vojske, s ciljem da smanje vojni i ekonomski potencijal neprijatelja, saopštilo je Ministarstvo odbrane u Moskvi.
Na udaru letelica "geran" našlo se postrojenje za preradu gasa Skvorcovskaja u blizini sela Kosogorovka, u Harkovskoj oblasti, kao i gasna stanica u blizini sela Panjutine.
Operateri dronova "geran-4" su takođe pogodili skladište goriva u Kirovogradskoj oblasti, gde je potom izbio požar velikih razmera.
Letelicama "geran-52 napadnut je logistički centar Oružanih snaga Ukrajine (OSU) u blizini grada Harkova.
Kao rezultat obaveštajnih operacija, ruska vojska je otkrila da se kompleks "Megasklad" u Harkovu koristi za transport i skladištenje oružja, bespilotnih letelica dugog dometa i njihovih komponenti. Ukrajinski režim je planirao da koristi dronove skladištene u "Megaskladu" za udare duboko na rusku teritoriju, navodi se iz Moskve.
Objekat je sa velikom preciznošću pogodila posada jedne od jedinica bespilotnih sistema ruskih oružanih snaga koristeći bespilotnu letelicu 'geran-5'. Udar je rezultirao masovnim požarom u zgradi logističkog centra", dodalo je rusko Ministarstvo odbrane.
Plamen je dostigao visinu od 70 metara, a primećene su i sekundarne eksplozije uskladištene municije.
U međuvremenu, aviokosmičke sile Rusije su klizećim bombama OFAB gađale položaje protivvazdušne odbrane i kopnene vojske OSU u Harkovskoj oblasti.
Položaji 120. odvojene brigade teritorijalne odbrane OSU otkriveni su tokom izviđačkih operacija, nakon čega je na njih bačeno pet avio-bombi OFAB-250-270.
Kod Nikopolja u Dnjepropetrovskoj oblasti, uništeno je komandno mesto 310. odvojenog puka za elektronsko ratovanje OSU, upotrebom bespilotne letelice tipa "geran".
(rt.rs)
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