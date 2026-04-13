"NUDIMO BEZBEDNOSNO PARTNERSTVO" Zelenski: Ukrajina će razgovarati sa partnerima u Evropi o zajedničkoj zaštiti neba
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da će ukrajinska strana ove sedmice voditi pregovore sa evropskim partnerima o stvaranju zajedničkog sistema zaštite neba.
- Siguran sam: ili će Ukrajina postati sastavni deo evropskog sistema bezbednosti, ili neki u Evropi rizikuju da postanu deo ruskog sveta - rekao je Zelenski, preneo je Ukrinform.
On je naveo da Ukrajina ne samo da prati promene, već je i među liderima u razvoju bezbednosnih tehnologija.
Zelenski je rekao da su ukrajinsko bezbednosno iskustvo i ukrajinska vojna stručnost sada najpoželjnija roba za desetine zemalja širom sveta.
- Nudimo bezbednosno partnerstvo - dugoročno i profitabilno za Ukrajinu - istakao je Zelenski.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
GORI BLISKI ISTOK: Eksplozije širom Irana, Izraela, Emirata, Katara...
Preporučujemo
Komentari (0)