"NUDIMO BEZBEDNOSNO PARTNERSTVO" Zelenski: Ukrajina će razgovarati sa partnerima u Evropi o zajedničkoj zaštiti neba

UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da će ukrajinska strana ove sedmice voditi pregovore sa evropskim partnerima o stvaranju zajedničkog sistema zaštite neba.

Foto: Jack Abuin/ZUMA Press Wire / SplashNews.com / Splash / Profimedia

- Siguran sam: ili će Ukrajina postati sastavni deo evropskog sistema bezbednosti, ili neki u Evropi rizikuju da postanu deo ruskog sveta - rekao je Zelenski, preneo je Ukrinform.

On je naveo da Ukrajina ne samo da prati promene, već je i među liderima u razvoju bezbednosnih tehnologija.

Zelenski je rekao da su ukrajinsko bezbednosno iskustvo i ukrajinska vojna stručnost sada najpoželjnija roba za desetine zemalja širom sveta.

- Nudimo bezbednosno partnerstvo - dugoročno i profitabilno za Ukrajinu - istakao je Zelenski.

(Tanjug)

