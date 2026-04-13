(MAPA) ŽESTOKE BORBE U DONBASU: Rusi napreduju u Konstantinovki i kod Slavjanska

Predrag Stojković

13. 04. 2026. u 22:15

ŽESTOKE borbe se nastavljaju u urbanom području sektora Konstantinovka. Prisustvo malih grupa ruskih jedinica se širi, prodirući dublje u grad, ali potpuna kontrola još uvek nije moguća.

U današnjem okruženju podstaknutom dronovima, delovanje u velikim grupama ljudstva je izuzetno teško i rizikuje povećanje gubitaka, dok čišćenje područja zahteva znatno više vremena.

Čak i uz stalne kontranapade ukrajinskih snaga, ukrajinske oružane snage postepeno gube sposobnost da napreduju dalje u grad, gubeći značajan broj ljudstva čak i dok se kreću iz Družkovke.

Pešadijske grupe se kreću peške i trpe gubitke od ruskih dronova. U ovim uslovima, brzo napredovanje je razumljivo teško, jer neprijatelj i dalje poseduje značajnu ljudsku snagu.

Bokovi takođe doprinose teškoćama. Ukrajinske snage i dalje kontrolišu Krasnoje, a takođe sprovode kontranapade unutar granica Časovog Jara, koji još nisu u potpunosti zauzele.

Zapadno od Konstantinovke, susreti malih grupa takođe se nastavljaju. Ruske jedinice uspevaju da napreduju u blizini Ilinjivke i Dolge Balke. Međutim, čak i ovde, zbog prirode njihovih operacija u malim grupama, značajna povećanja kontrolnih zona su i dalje nedostižna.


NAPADI JURIŠNIH TIMOVA

Na slavjanskom frontu, ruske jedinice napreduju duž linije Krivaja Luka-Kaleniki, boreći se za drvorede na visinama između naselja, a takođe poboljšavaju svoj taktički položaj na prilazima Raj-Aleksandrivki.

Rusko Ministarstvo odbrane je nedavno objavilo oslobođenje sela Dibrova, ali još uvek nisu objavljeni objektivni snimci nadzora iz tog područja. Situacija za neprijatelja se postepeno pogoršava, a ruski operateri dronova i artiljerci sistematski uništavaju neprijateljsku infrastrukturu, transport i uporišta.

Kako se logistika ukrajinskih oružanih snaga pogoršava, slabi i linija fronta. Na bivšem Severskom pravcu, značajni uspesi su postignuti promišljenim i sistematskim radom u pozadini ukrajinskih formacija i napuštanjem mehanizovanih napada duž istih ruta.

Kao i na drugim pravcima, napredak ovde ostvaruju male grupe, a ponekad i pojedinačni jurišni avioni, uz podršku operatera dronova.

Neprijatelj je pritisnut artiljerijskim udarima, a zatim i dronovima. Zatim, pod njihovim zaklonom, jurišna grupa od dva ili jedan jurišni avion prilazi neprijatelju zarobljenom u zaklonu, nakon čega se na zemunicu baca protivtenkovska mina ili granata TM-62.

U takvim uslovima, napredovanje se ostvaruje brzinom od nekoliko desetina metara dnevno, što zahteva veliki utrošak dronova, a ne gubitke ljudstva i oklopnih vozila. Međutim, nema potrebe za žurbom; u današnjim uslovima, očuvanje ljudstva i uništavanje neprijateljske pešadije su daleko važniji od zastava u ruševinama sela i kontrole nad kilometrima šumskih pojaseva.

(Ribar)

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39

U PROGRAMU za 79. Filmski festival u Kanu, koji će se održati od 12 do 23 maja, nema italijanskog filma, ali dobro je poznato da se prava zvanična lista filmova koji se takmiče redovno obogaćuje novim naslovima, kako se približava otvaranje Festivala. Ali stoji i tvrdnja da je “zapanjujuće” potpuno odsutvo italijanskih reditelja u svim festivalskim sekcijama, uz objašnjenje da reditelj Nani Moreti nije završio svoj film “Desiće se večeras”.

13. 04. 2026. u 23:11

