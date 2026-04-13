(MAPA) ŽESTOKE BORBE U DONBASU: Rusi napreduju u Konstantinovki i kod Slavjanska
ŽESTOKE borbe se nastavljaju u urbanom području sektora Konstantinovka. Prisustvo malih grupa ruskih jedinica se širi, prodirući dublje u grad, ali potpuna kontrola još uvek nije moguća.
U današnjem okruženju podstaknutom dronovima, delovanje u velikim grupama ljudstva je izuzetno teško i rizikuje povećanje gubitaka, dok čišćenje područja zahteva znatno više vremena.
Čak i uz stalne kontranapade ukrajinskih snaga, ukrajinske oružane snage postepeno gube sposobnost da napreduju dalje u grad, gubeći značajan broj ljudstva čak i dok se kreću iz Družkovke.
Pešadijske grupe se kreću peške i trpe gubitke od ruskih dronova. U ovim uslovima, brzo napredovanje je razumljivo teško, jer neprijatelj i dalje poseduje značajnu ljudsku snagu.
Bokovi takođe doprinose teškoćama. Ukrajinske snage i dalje kontrolišu Krasnoje, a takođe sprovode kontranapade unutar granica Časovog Jara, koji još nisu u potpunosti zauzele.
Zapadno od Konstantinovke, susreti malih grupa takođe se nastavljaju. Ruske jedinice uspevaju da napreduju u blizini Ilinjivke i Dolge Balke. Međutim, čak i ovde, zbog prirode njihovih operacija u malim grupama, značajna povećanja kontrolnih zona su i dalje nedostižna.
NAPADI JURIŠNIH TIMOVA
Na slavjanskom frontu, ruske jedinice napreduju duž linije Krivaja Luka-Kaleniki, boreći se za drvorede na visinama između naselja, a takođe poboljšavaju svoj taktički položaj na prilazima Raj-Aleksandrivki.
Rusko Ministarstvo odbrane je nedavno objavilo oslobođenje sela Dibrova, ali još uvek nisu objavljeni objektivni snimci nadzora iz tog područja. Situacija za neprijatelja se postepeno pogoršava, a ruski operateri dronova i artiljerci sistematski uništavaju neprijateljsku infrastrukturu, transport i uporišta.
Kako se logistika ukrajinskih oružanih snaga pogoršava, slabi i linija fronta. Na bivšem Severskom pravcu, značajni uspesi su postignuti promišljenim i sistematskim radom u pozadini ukrajinskih formacija i napuštanjem mehanizovanih napada duž istih ruta.
Kao i na drugim pravcima, napredak ovde ostvaruju male grupe, a ponekad i pojedinačni jurišni avioni, uz podršku operatera dronova.
Neprijatelj je pritisnut artiljerijskim udarima, a zatim i dronovima. Zatim, pod njihovim zaklonom, jurišna grupa od dva ili jedan jurišni avion prilazi neprijatelju zarobljenom u zaklonu, nakon čega se na zemunicu baca protivtenkovska mina ili granata TM-62.
U takvim uslovima, napredovanje se ostvaruje brzinom od nekoliko desetina metara dnevno, što zahteva veliki utrošak dronova, a ne gubitke ljudstva i oklopnih vozila. Međutim, nema potrebe za žurbom; u današnjim uslovima, očuvanje ljudstva i uništavanje neprijateljske pešadije su daleko važniji od zastava u ruševinama sela i kontrole nad kilometrima šumskih pojaseva.
(Ribar)
