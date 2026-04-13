TURSKA NA NIŠANU? Fidan upozorava: Nakon Irana, na redu smo mi
TURSKI ministar spoljnih poslova Hakan Fidan izjavio je danas da postoji mogućnost da Izrael, nakon Irana, pokuša da označi Tursku kao novog protivnika.
Fidan smatra da izraelski premijer Benjamin Netanjahu ne može politički opstati bez neprijatelja, a njegovo upozorenje dolazi dan nakon što je turski predsednik Redžep Tajip Erdogan zapretio Izraelu, piše Anadolija.
Fidan je objasnio da je uravnotežena uloga Turske u regionu učinila zemlju metom izraelskog pritiska. Takođe se osvrnuo na Netanjahuove nedavne napade na turskog predsednika.
Ekstremistička politika
- Netanjahu ima kompleks prema Erdoganu i ne može ga podneti. Turski napori da uspostavi ravnotežu drže region na nivou gde Izrael ne može da sruši Tursku. Ova situacija ih gura u nestabilnost - rekao je Fidan.
Dodao je da je regionalna politika Izraela u potpunoj suprotnosti sa turskom u nekoliko oblasti.
- Kada se posmatra iz perspektive Sirije, Gaze i Libana, ekstremističke politike koje je Izrael širio potpuno su suprotne turskoj. Zato ciljaju Tursku.
Erdoganovo liderstvo u svetskom poretku i turski uticaj blokiraju iluziju koju Izrael pokušava da stvori - rekao je.
Fidan je ponovio svoje upozorenje, rekavši: „Posle Irana, Izrael ne može da živi bez neprijatelja. Vidimo da Netanjahu možda pokušava da označi Tursku kao novog protivnika.“
Erdoganova pretnja vojnom akcijom
Turski predsednik Erdogan je u nedelju optužio Izrael za zločine protiv Palestine i Libana i zapretio mogućom vojnom akcijom protiv Tel Aviva.
Naglasio je da je više od 1,2 miliona ljudi raseljeno zbog napada na Liban i osudio zakon o ponovnom uvođenju smrtne kazne, koji bi se, kako je naveo, praktično primenjivao samo na Palestince.
- Moramo biti jaki da sprečimo Izrael da ovo uradi Palestini. Kao što smo ušli u Karabah, kao što smo ušli u Libiju, učinićemo isto i njima - rekao je turski predsednik.
- Ništa nas ne sprečava da to uradimo. Samo moramo biti jaki da bismo mogli da preduzmemo ove korake.
