Svet

TURSKA NA NIŠANU? Fidan upozorava: Nakon Irana, na redu smo mi

В.Н.

13. 04. 2026. u 20:44

TURSKI ministar spoljnih poslova Hakan Fidan izjavio je danas da postoji mogućnost da Izrael, nakon Irana, pokuša da označi Tursku kao novog protivnika.

ТУРСКА НА НИШАНУ? Фидан упозорава: Након Ирана, на реду смо ми

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Fidan smatra da izraelski premijer Benjamin Netanjahu ne može politički opstati bez neprijatelja, a njegovo upozorenje dolazi dan nakon što je turski predsednik Redžep Tajip Erdogan zapretio Izraelu, piše Anadolija.

Fidan je objasnio da je uravnotežena uloga Turske u regionu učinila zemlju metom izraelskog pritiska. Takođe se osvrnuo na Netanjahuove nedavne napade na turskog predsednika.

Ekstremistička politika

- Netanjahu ima kompleks prema Erdoganu i ne može ga podneti. Turski napori da uspostavi ravnotežu drže region na nivou gde Izrael ne može da sruši Tursku. Ova situacija ih gura u nestabilnost - rekao je Fidan.

Dodao je da je regionalna politika Izraela u potpunoj suprotnosti sa turskom u nekoliko oblasti.

- Kada se posmatra iz perspektive Sirije, Gaze i Libana, ekstremističke politike koje je Izrael širio potpuno su suprotne turskoj. Zato ciljaju Tursku.

Erdoganovo liderstvo u svetskom poretku i turski uticaj blokiraju iluziju koju Izrael pokušava da stvori - rekao je.

Fidan je ponovio svoje upozorenje, rekavši: „Posle Irana, Izrael ne može da živi bez neprijatelja. Vidimo da Netanjahu možda pokušava da označi Tursku kao novog protivnika.“

Erdoganova pretnja vojnom akcijom

Turski predsednik Erdogan je u nedelju optužio Izrael za zločine protiv Palestine i Libana i zapretio mogućom vojnom akcijom protiv Tel Aviva.

Naglasio je da je više od 1,2 miliona ljudi raseljeno zbog napada na Liban i osudio zakon o ponovnom uvođenju smrtne kazne, koji bi se, kako je naveo, praktično primenjivao samo na Palestince.

- Moramo biti jaki da sprečimo Izrael da ovo uradi Palestini. Kao što smo ušli u Karabah, kao što smo ušli u Libiju, učinićemo isto i njima - rekao je turski predsednik.

- Ništa nas ne sprečava da to uradimo. Samo moramo biti jaki da bismo mogli da preduzmemo ove korake.

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

