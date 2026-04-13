AKO BUDU BLOKIRALI NAŠE LUKE Iran: Američki brodovi biće poslati na dno mora
IRAN je uputio upozorenje Sjedinjenim Američkim Državama poručivši da će američki brodovi koji pokušaju da blokiraju iranske luke biti "poslati na dno mora", preneli su danas iranski državni mediji.
Ovo upozorenje je odgovor Irana na pretnje predsednika SAD Donalda Trampa da će "eliminisati sve iranske brodove u blizini luka koje su pod blokadom SAD", prenosi iranska državna televizija PressTV.
Alaedin Borudžerdi, član iranskog Komiteta za spoljnu politiku i nacionalnu bezbednost, nazvao je američku blokadu vojno neosnovanom propagandom, poručivši da će svi brodovi američke mornarice koji pokušaju da blokiraju iranske luke biti "poslati na dno mora".
On je rekao da SAD "nemaju stvarnu sposobnost" da sprovedu tu pretnju i ocenio da druge članice NATO ne bi podržale taj potez.
U međuvremenu, glavnokomandujući elitnih Kuds snaga Revolucionarne garde Irana (IRGC), brigadni general Esmail Kani izjavio da će se Sjedinjene Američke Države i izraelski režim na kraju povući iz zapadne Azije bez ikakvih dostignuća.
On je poručio da bi "režimi u Vašingtonu i Tel Avivu trebalo da se sete kako su pobegli iz Jemena, moreuza Bab el Mandeb i Crvenog mora", prenela je PressTV.
-Povući će se iz regiona bez ikakvih dostignuća, izjavio je iranski general Esmail Kani.
Tanjug
Preporučujemo
AKO IRANSKE LUKE BUDU NAPADNUTE... Pukovnik Zolfakari objasnio šta će desiti u regionu
13. 04. 2026. u 19:45
IRAN UPOZORAVA AMERIKANCE: Potopićemo vas! Naše snage su spremne
13. 04. 2026. u 18:45
EKSPERTI O AMERIČKOJ BLOKADI: Evo kako bi mogla da izgleda
13. 04. 2026. u 17:00
"RUSI, IDITE KUĆI!" Jeziva politička poruka sa trga u Budimpešti, Mađar već počeo da radi po nalogu Brisela (VIDEO)
VELIKI politički zaokret u Mađarskoj najavio je lider opozicione Tise Petar Mađar, koji je posle izborne pobede poručio da zemlju čeka obnova punog učešća u Evropskoj uniji i NATO, miran prenos vlasti i ozbiljno preuređenje državnog vrha.
13. 04. 2026. u 07:27
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.
11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39
