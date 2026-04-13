SKANDALOZNA IZJAVA IZ VAŠINGTONA: Tramp poručio Iranu - Ne "delujete" u tom području i tako će ostati

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je da se njegov plan za rešavanje sukoba sa Iranom nije promenio.

- Trenutno nema borbi. Sada imamo blokadu, oni ne posluju - rekao je, misleći na Iran.

Dodao je da mu se ne sviđa što vidi brodove kako deluju tokom primirja, aludirajući na saobraćaj kroz Ormuski moreuz u dogovoru sa Iranom.

Tramp tvrdi da Iran trenutno „ne deluje“ u tom području i kaže da će SAD „to tako i održati, vrlo lako“.

.@POTUS: "Iran will not have a nuclear weapon... If they don't agree, there's no deal. There'll never be a deal. Iran will not have a nuclear weapon and we're going to get the dust back — either we'll get it back from them or we'll take it." pic.twitter.com/SNani9M8hT — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 13, 2026