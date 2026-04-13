UOČI POČETKA BLOKADE IRANA: Američki nosač aviona i razarači u Omanskom zalivu

AMERIČKI nosač aviona USS Abraham Lincoln i dva razarača primećeni su u blizini Omanskog zaliva uoči početka američke pomorske blokade povezane sa Iranom, javlja BBC.

Prema analizi satelitskih snimaka koje je sproveo BBC Verify, nosač brodova na nuklearni pogon nalazi se na istočnoj ivici Omanskog zaliva, oko 200 kilometara južno od iranske obale. Ovo je najbliži položaj tog broda iranskoj teritoriji od početka rata.

Razarači takođe u blizini

Na snimku se takođe vide dva ratna broda koja su po veličini i obliku slična američkim razaračima sa vođenim raketama. Verovatno su deo udarne grupe nosača aviona Linkoln, iako njihova tačna identifikacija još nije potvrđena.

Blokada stupa na snagu danas u 16 ​​časova

Raspoređivanje američkih snaga dolazi u trenutku kada Sjedinjene Države uvode pomorsku blokadu Irana. Kako je Rojters ranije izvestio, blokada stupa na snagu u 16 ​​časova po hrvatskom vremenu i obuhvata Omanski zaliv i Arapsko more, kao i celu iransku obalu.

Američka vojska je upozorila da će svaki brod koji uđe u to područje bez ovlašćenja biti predmet presretanja, preusmeravanja i zaplene.

