UKRAJINA 1.971 PUT PREKRŠILA PREKID VATRE: Oglasilo se rusko ministarstvo

RUSKO Ministarstvo odbrane saopštilo je danas da je evidentirano 1.971 kršenje uskršnjeg prekida vatre od strane ukrajinskih oružanih snaga.

Tanjug/AP/Andrii Marienko

U skladu sa naređenjem ruskog predsednika Vladimira Putina, sve ruske vojne grupe u zoni specijalne vojne operacije moraju strogo da poštuju primirje koje je proglašeno od 11. aprila u 16.00 časova po moskovskom vremenu do danas, 12. aprila, u 8.00 časova, prenosi TASS.

- Ukupno je zabeleženo 1.971 kršenje prekida vatre od strane jedinica ukrajinskih oružanih snaga u periodu od 11. aprila u 16.00 časova po moskovskom vremenu do 12. aprila u 8.00 časova - navodi se u saopštenju ruskog ministarstva.

Generalštab Oružanih snaga Ukrajine saopštio je sinoć da su snage Ruske Federacije izvele 101 napad na položaje ukrajinske vojske i prekršile primirje 469 puta uprkos najavljenom uskršnjem prekidu borbi.

(Tanjug)

