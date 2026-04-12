Svet

UKRAJINA 1.971 PUT PREKRŠILA PREKID VATRE: Oglasilo se rusko ministarstvo

Ana Đokić

12. 04. 2026. u 10:57

RUSKO Ministarstvo odbrane saopštilo je danas da je evidentirano 1.971 kršenje uskršnjeg prekida vatre od strane ukrajinskih oružanih snaga.

УКРАЈИНА 1.971 ПУТ ПРЕКРШИЛА ПРЕКИД ВАТРЕ: Огласило се руско министарство

Tanjug/AP/Andrii Marienko

U skladu sa naređenjem ruskog predsednika Vladimira Putina, sve ruske vojne grupe u zoni specijalne vojne operacije moraju strogo da poštuju primirje koje je proglašeno od 11. aprila u 16.00 časova po moskovskom vremenu do danas, 12. aprila, u 8.00 časova, prenosi TASS.

- Ukupno je zabeleženo 1.971 kršenje prekida vatre od strane jedinica ukrajinskih oružanih snaga u periodu od 11. aprila u 16.00 časova po moskovskom vremenu do 12. aprila u 8.00 časova - navodi se u saopštenju ruskog ministarstva.

Generalštab Oružanih snaga Ukrajine saopštio je sinoć da su snage Ruske Federacije izvele 101 napad na položaje ukrajinske vojske i prekršile primirje 469 puta uprkos najavljenom uskršnjem prekidu borbi.

(Tanjug)

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39

