ŠTA ĆE NA OVO REĆI TRAMP? "NATO nije dužan da pomogne Americi u ratu"

В.Н.

10. 04. 2026. u 11:22

ČLANICE NATO-a nemaju obavezu pomagati SAD i Izraelu u ratu s Iranom, izjavio je turski ministar trgovine Omer Bolat nakon što je američki predsednik Donald Tramp dao saveznicima ultimatum da pronađu rešenje za otvaranje Ormuskog moreuza.

ШТА ЋЕ НА ОВО РЕЋИ ТРАМП? НАТО није дужан да помогне Америци у рату

Foto: Jutjub printskrin/ Associated Press

Tramp je ultimatum uputio generalnom sekretaru NATO-a Marku Ruteu tokom njegove posete Vašingtonu. Rute tamo boravi na nizu sastanaka, uključujući razgovor iza zatvorenih vrata s američkim predsednikom, kao i s državnim sekretarom Markom Rubiom i ministrom odbrane Pitom Hegsetom, piše Euronjuz.

Uprkos privremenom primirju dogovorenom u utorak uveče radi obnove saobraćaja, kroz tesnac je uspeo da prođe samo ograničen broj plovila. Koalicija od četrdesetak zemalja, koju većinom čine članice NATO-a uz Japan, Južnu Koreju i Australiju, radila je na strategiji za obezbeđivanje plovnog puta nakon završetka sukoba. Međutim, Tramp insistira na hitnom rešenju koje bi uključivalo raspoređivanje vojnih resursa i pomorskih snaga.

Odbrambena priroda saveza

Turski ministar trgovine Omer Bolat istakao je odbrambenu prirodu saveza.

- NATO je prvenstveno prisutan kao snaga odvraćanja radi očuvanja mira i bezbednosti na evropskom kontinentu, ali i u svetu - rekao je Bolat.

Na pitanje da li članice NATO-a imaju pravo da podsete Trampa da je Savez odbrambenog karaktera i da nije učestvovao u planiranju sukoba, Bolat je odgovorio: "Da".

Članice NATO-a već su ranije odbile američke pozive da podrže vojnu kampanju u Iranu, ističući da se s njima niko nije konsultovao pre napada. Takođe su ponovo potvrdile odbrambenu prirodu saveza i odbacile tvrdnje Bele kuće da su dužne da intervenišu uz Sjedinjene Države.

(Indeks.hr)

U NEDELJU IZBORI U MAĐARSKOJ: Orban i Mađar glavni rivali
U Mađarskoj se u nedelju održavaju parlamentarni izbori na kojima pravo glasa ima više od 8,1 miliona birača a prema podacima Nacionalne izborne kancelarije, putem pošte iz drugih zemalja može da glasa skoro pola miliona mađarskih državljana, najviše iz Rumunije i Srbije.

10. 04. 2026. u 23:52

PRIPREMA SE „ŠPANSKA PITA“: Novi specijalitet za umetničke sladokusce iz „kuhinje“ Fondacije Mozzart

