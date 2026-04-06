DANAS JOŠ DVOJICA ELIMINISANA: Evo koga je sve izraelska vojska do sada uklonila iz iranskog rukovodstva?
IZRAEL je danas objavio da su još dva visoka iranska zvaničnika ubijena u novim napadima, što je dodatno produbilo udarac iranskom političkom i vojnom rukovodstvu.
Od početka rata krajem februara, Sjedinjene Države i Izrael su sistematski ciljali najviše strukture iranskog režima – od vrhovnog vođe do ključnih vojnih komandanata i šefova obaveštajnih službi. U nastavku je rezime najvažnijih potvrđenih atentata.
Ubijen vrhovni vođa
Iranski vrhovni vođa Ali Hamnei, koji je obavljao tu funkciju od 1989. godine, ubijen je 28. februara u vazdušnim napadima na Teheran koji su označili početak rata.
Nasledio ga je sin, Modžtaba Hamnei, ali se od imenovanja nije pojavio u javnosti.
Pogođeni politički i bezbednosni lideri
U napadima su ubijeni i ključni politički i bezbednosni zvaničnici. Ali Laridžani, šef nacionalne bezbednosti i dugogodišnji uticajni političar, ubijen je u napadu na grad Pardis 17. marta, zajedno sa svojim sinom i jednim od njegovih zamenika.
Bio je bliski savetnik ubijenog vrhovnog vođe. Ministar obaveštajnih poslova Esmail Hatib ubijen je dan kasnije u izraelskom napadu.
Bio je tvrdolinijaški sveštenik koji je radio u kancelariji Alija Hamneija. Ali Šamhani, jedna od ključnih ličnosti Irana u bezbednosnoj i nuklearnoj politici i bliski savetnik vrhovnog vođe, ubijen je u početnim napadima 28. februara.
Veliki gubici u vojnom rukovodstvu
Iran je pretrpeo posebno velike gubitke u vojnom rukovodstvu. U napadima na Teheran 28. februara, ubijeni su komandant Revolucionarne garde Mohamed Pakpur, ministar odbrane Aziz Nasirzade i načelnik Generalštaba Abdolrahim Musavi.Komandant paravojnih snaga Basidž, Golamreza Sulejmani, ubijen je 17. marta.
Krajem marta, Izrael je takođe ciljao pomorske strukture Revolucionarne garde. U napadu na luku Bandar Abas 26. marta, šef pomorske obaveštajne službe, Behnam Rezaei, je ubijen, dok je komandant mornarice, Alireza Tangsiri, preminuo od zadobijenih povreda.
U poslednjim napadima su takođe ubijeni komandant specijalnih operacija Kuds snaga, Asgar Bageri, i šef obaveštajne službe Revolucionarne garde, Madžid Hademi.
Sistematsko slabljenje režima
Kuds snage su ključne za koordinaciju iranskih saveznika na Bliskom istoku, uključujući Hezbolah i Hute, dok Revolucionarna garda predstavlja najmoćniji vojni stub režima.
Sistematskim ciljanjem političkog, bezbednosnog i vojnog rukovodstva, SAD i Izrael očigledno pokušavaju da oslabe sposobnost Irana da vodi rat i koordinira operacije u regionu. Uprkos velikim gubicima na vrhu, borbe ne pokazuju znake jenjavanja, a napadi se nastavljaju.
(Indexhr)
