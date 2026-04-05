„KUPOLA DONBASA“: Za nedelju dana odbila 240 napada ukrajinskih dronova

Предраг Стојковић
05. 04. 2026. u 16:40

SISTEM „Kupola Donbasa“ odbio je protekle nedelje 240 napada ukrajinskih oružanih snaga, saopštio je lider DNR Denis Pušilin.

„КУПОЛА ДОНБАСА“: За недељу дана одбила 240 напада украјинских дронова

Foto printsskrin IKS/AMK_Mapping_

-Iznad Donjecka i Makejevke uništeno je 195 dronova, iznad Gorlovke – 45, napisao je Pušilin na svom Telegramu.

Šef DNR je napomenuo da ukrajinske snage koriste kombinovane napade.

ZA ŠEST SATI OBORENO 77 DRONOVA

Ruski PVO sistemi su u proteklih šest časova oborili 77 ukrajinskih dronova avionskog tipa iznad ruskih oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Dronovi su oboreni iznad Belgordske i Kurske oblasti, Krasnodarskog kraja, Krima i iznad Azovskog i Crnog mora.

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da su američke snage u početku sumnjale da je poruka člana posade oborenog aviona F-15, koji je preživeo pad aviona u Iranu, bila pokušaj da se američka vojska namami u zamku nakon što je sa terena primljena neobična radio-poruka, pre nego što je on uspešno spasen u operaciji specijalnih snaga.

05. 04. 2026. u 22:11

