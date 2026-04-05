„KUPOLA DONBASA“: Za nedelju dana odbila 240 napada ukrajinskih dronova
SISTEM „Kupola Donbasa“ odbio je protekle nedelje 240 napada ukrajinskih oružanih snaga, saopštio je lider DNR Denis Pušilin.
-Iznad Donjecka i Makejevke uništeno je 195 dronova, iznad Gorlovke – 45, napisao je Pušilin na svom Telegramu.
Šef DNR je napomenuo da ukrajinske snage koriste kombinovane napade.
ZA ŠEST SATI OBORENO 77 DRONOVA
Ruski PVO sistemi su u proteklih šest časova oborili 77 ukrajinskih dronova avionskog tipa iznad ruskih oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
Dronovi su oboreni iznad Belgordske i Kurske oblasti, Krasnodarskog kraja, Krima i iznad Azovskog i Crnog mora.
sputnikportal.rs
STRAH RASTE U KIJEVU Geranji dobili novu namenu! Sada uništavaju potpuno nove mete (VIDEO)
04. 04. 2026. u 19:22
UKRAJINSKI SPECIJALCI U LIBIJI: Napadaju ruske brodove u Mediteranu
03. 04. 2026. u 19:22
IRANSKI KOMANDOSI PRONAŠLI PILOTA F-35: Zavarali trag Amerikancima i uhapsili ga
ISLAMSKA revolucionarna garda (IRGC) locirala je i privela pilota oborenog američkog lovca F-35 tokom operacije potrage, javlja iranska agencija Nur njuz.
03. 04. 2026. u 16:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
DOBIO ODGOVOR: Šef diplomatije BiH besan zbog Karleuše
PEVAČICU Jelenu Karleušu uzeo je "na zub" ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Elmedin Konaković zbog medijskog eksponiranja u državi.
04. 04. 2026. u 20:26
