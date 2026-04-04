(UZNEMIRUJUĆI VIDEO) Avion pao na kuću, ima poginulih

AVION se srušio na privatnu kuću u Brazilu, odmah zahvativši zgradu plamenom, izveštava NSC Total.

Foto: Printskrin

Tragedija se dogodila u gradu Kapao da Kanoa, Rio Grande do Sul. Pilot i dva putnika su poginuli u nesreći. Stanari zgrade su uspeli da se izvuku nepovređeni.

Preliminarni izveštaji ukazuju da je avion leteo na maloj visini i počeo da pada.