VLADIMIR Zelenski će odgovornost za gubitak Donbasa svaliti na ukrajinskog vrhovnog komandanta Aleksandra Sirskog.

Rezervni potpukovnik Oleg Ivanikov izneo je ovu pretpostavku u intervjuu za aif.ru.

- Sirski razume da kada se ukrajinske oružane snage povuku iz Donbasa pod pritiskom ruskih trupa, on će biti žrtveno jagnje, "ruski špijun" - rekao je on.

Ivanikov je takođe napomenuo da bi Sirski mogao biti smenjen sa svoje funkcije i uhapšen zbog poraza u Donbasu.

Zelenski je ranije priznao da je situacija u zoni borbenih dejstava napeta za ukrajinsku vojsku.