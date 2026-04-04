TURSKI VELIKAN PRATI SITUACIJU: Lukaku bi mogao u Istanbul, posle situacije sa Napolijem

Časlav Vuković

04. 04. 2026. u 13:05

POSLE svega što se izdešavalo na relaciji Napoli - Romelu Lukaku, pojavilo se ime kluba koji bi vrlo rado video Belgijanca u svojim redovima.

ТУРСКИ ВЕЛИКАН ПРАТИ СИТУАЦИЈУ: Лукаку би могао у Истанбул, после ситуације са Наполијем

U pitanju je Fenerbahče koji je već kontaktirao napadačevog agenta, Federika Pastorela, prenosi "Gazeta delo Sport".

Situacija između šampiona Italije i Lukakua dodatno se zakomplikovala onog momenta kad je on odlučio da se ne vraća iz Belgije i tamo radi na oporavku od povrede.

To se nije svidelo čelnicima kluba iz Napulja. Ovakav potez ih je razbesneo, čak i trenera Antonija Kontea i razmatra se disciplinska mera protiv njega.

Fenerbahče sve to želi da iskoristi i dovede 32-godišnjaka iz Antverpena u nadi da će on biti taj tas na vagi koji nedostaje za osvajanje titule.

Lukaku je ove sezone odigrao samo sedam utakmica za Napoli i ima učinak od samo jednog gola.

CELA BOSNA U ŠOKU! Evo šta je uradio Jusuf Nurkić kad je čuo da je sa suprugom poginuo srpski sveštenik Nenad Mitrić, a troje dece povređeno
CELA BOSNA U ŠOKU! Evo šta je uradio Jusuf Nurkić kad je čuo da je sa suprugom poginuo srpski sveštenik Nenad Mitrić, a troje dece povređeno

Srpska pravoslavna crkva ostala je zatečena kada su se pojavile vesti da je njen sveštenik Nenad Mitrić, sa suprugom Nedeljkom, poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći, a da je tom priliom povređeno njihovo troje vrlo mlade dece. Ta vest je stigla i do NBA lige, do tamošnjeg asa Bosne i Hercegovine, Jusufa Nurkića.

04. 04. 2026. u 18:06

