TURSKI VELIKAN PRATI SITUACIJU: Lukaku bi mogao u Istanbul, posle situacije sa Napolijem
POSLE svega što se izdešavalo na relaciji Napoli - Romelu Lukaku, pojavilo se ime kluba koji bi vrlo rado video Belgijanca u svojim redovima.
U pitanju je Fenerbahče koji je već kontaktirao napadačevog agenta, Federika Pastorela, prenosi "Gazeta delo Sport".
Situacija između šampiona Italije i Lukakua dodatno se zakomplikovala onog momenta kad je on odlučio da se ne vraća iz Belgije i tamo radi na oporavku od povrede.
To se nije svidelo čelnicima kluba iz Napulja. Ovakav potez ih je razbesneo, čak i trenera Antonija Kontea i razmatra se disciplinska mera protiv njega.
Fenerbahče sve to želi da iskoristi i dovede 32-godišnjaka iz Antverpena u nadi da će on biti taj tas na vagi koji nedostaje za osvajanje titule.
Lukaku je ove sezone odigrao samo sedam utakmica za Napoli i ima učinak od samo jednog gola.
