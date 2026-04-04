TRAMP PONOVO OTVARA ALKATRAZ: Vrh SAD u šoku - Tražio do Kongresa 152 miliona dolara
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp zatražio je od američkog Kongresa 152 miliona dolara za realizaciju plana o ponovnom otvaranju Alkatraza kao saveznog zatvora, navodi se u predlogu budžeta za 2027. godinu koji je objavila Bela kuća.
Taj iznos predviđen je za pokrivanje troškova prve godine projekta, ali bez dodatnih detalja o načinu trošenja sredstava, navodi Ej Bi Si San Francisko. Procene ukazuju da bi obnova zatvorskog kompleksa koštala oko dve milijarde dolara. Na predlog su oštro reagovali političari iz Kalifornije.
Bivša predsednica Predstavničkog doma Nensi Pelosi ocenila je da je ideja "besmislena" i da bi predstavljala "rasipanje novca poreskih obveznika", ističući da je Alkatraz istorijski muzej koji pripada javnosti.
Portparol guvernera Kalifornije Gavina Njusoma takođe je kritikovao plan, nazvavši ga "glupim i rasipničkim".
Demokratski senator iz Kalifornije Skot Viner ocenio je da je reč o "apsurdnom pokušaju" ulaganja milijardi dolara u uništavanje jedne od najpoznatijih turističkih atrakcija na svetu. Prema podacima Savezne uprave za zatvore, Alkatraz je zatvoren 1963. godine zbog visokih troškova održavanja, koji su bili tri puta veći u odnosu na druge zatvore.
Gradonačelnik San Franciska Danijel Luri ranije je izjavio da ne postoji realan plan da se Alkatraz ponovo koristi kao zatvor. Danas Alkatraz funkcioniše kao popularna turistička destinacija koja, prema podacima američke Nacionalne službe parkova, donosi oko 60 miliona dolara godišnje prihoda.
Pre skoro godinu dana najavio
Tramp je plan prvi put najavio u maju 2025. godine, kada je na društvenim mrežama naložio nadležnim službama da ponovo otvore "značajno proširen i obnovljen Alkatraz" za "najopasnije i najnasilnije prestupnike u Americi".
Bivša državna tužiteljka Pam Bondi posetila je ostrvo tokom leta iste godine kako bi procenili mogućnost obnove zatvora. "Alkatraz bi mogao da primi najgore među najgorima", izjavila je tada Bondi, dodajući da bi objekat mogao da se koristi i za pritvor ilegalnih migranata.
