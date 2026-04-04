"DOBIO SAM PORUKE OD VITKOFA": Arakči otkrio istinu

Танјуг

04. 04. 2026. u 13:59

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči pozvao je danas da se obezbede uslovi za konačan i trajan kraj ''ilegalnog rata nametnutog Iranu''.

 - Ono što nas zanima jesu uslovi konačnog i trajnog kraja ilegalnog rata koji nam je nametnut - navodi se u Iks objavi iranskog ministra spoljnih poslova. Arakči je ukazao da američki mediji pogrešno predstavljaju stavove Irana, naglašavajući da iranska vlada ostaje "duboko zahvalna Pakistanu i nikada nije odbila da poseti Islamabad".

Ranije danas Arakči je izjavio da nisu istinite tvrdnje da Iran sa bilo kim pregovara i dodao da se sve poruke razmenjuju preko iranskog ministarstva spoljnih poslova, a ne preko bezbednosnih agencija.

 - Dobio sam direktno poruke od (američkog specijalnog izaslanika Stiva) Vitkofa, ali to ne znači da pergovaramo - rekao je Arakči, prenela je Al Džazira.

On je istakao da zvanični Teheran nije odgovorio ni na jedan od 15 američkih predloga, niti je iznosio iranske predloge i uslove.

 - Nema konačne odluke o pregovorima sa SAD. Rezervisan sam u tom pogledu - rekao je Arakči.

BONUS VIDEO: Oštećena ambasada Srbije u Teheranu u bombardovanju

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da su američke snage u početku sumnjale da je poruka člana posade oborenog aviona F-15, koji je preživeo pad aviona u Iranu, bila pokušaj da se američka vojska namami u zamku nakon što je sa terena primljena neobična radio-poruka, pre nego što je on uspešno spasen u operaciji specijalnih snaga.

