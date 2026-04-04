"DOBIO SAM PORUKE OD VITKOFA": Arakči otkrio istinu
Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči pozvao je danas da se obezbede uslovi za konačan i trajan kraj ''ilegalnog rata nametnutog Iranu''.
- Ono što nas zanima jesu uslovi konačnog i trajnog kraja ilegalnog rata koji nam je nametnut - navodi se u Iks objavi iranskog ministra spoljnih poslova. Arakči je ukazao da američki mediji pogrešno predstavljaju stavove Irana, naglašavajući da iranska vlada ostaje "duboko zahvalna Pakistanu i nikada nije odbila da poseti Islamabad".
Ranije danas Arakči je izjavio da nisu istinite tvrdnje da Iran sa bilo kim pregovara i dodao da se sve poruke razmenjuju preko iranskog ministarstva spoljnih poslova, a ne preko bezbednosnih agencija.
- Dobio sam direktno poruke od (američkog specijalnog izaslanika Stiva) Vitkofa, ali to ne znači da pergovaramo - rekao je Arakči, prenela je Al Džazira.
On je istakao da zvanični Teheran nije odgovorio ni na jedan od 15 američkih predloga, niti je iznosio iranske predloge i uslove.
- Nema konačne odluke o pregovorima sa SAD. Rezervisan sam u tom pogledu - rekao je Arakči.
BONUS VIDEO: Oštećena ambasada Srbije u Teheranu u bombardovanju
