"IDITE I NABAVITE SVOJU NAFTU" Tramp: Ko nema gorivo zbog Ormuza, neka ode tamo i uzme ga ili ga kupi od SAD

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp poručio je zemljama koje nemaju gorivo zbog blokade Ormuskog moreuza, da mogu da ga kupe od SAD ili odu do moreuza i naprosto ga uzmu tamo.

- Sve te zemlje koje ne mogu da dobiju mlazno gorivo zbog Ormuskog moreuza, poput Ujedinjenog Kraljevstva, koje je odbilo da se umeša u obezglavljivanje Irana, imam predlog za vas. Pod 1, kupujte od SAD, imamo ga dosta, i pod 2, skupite malo odložene hrabrosti, idite do moreuza i jednostavno ga uzmite - rekao je Tramp u objavi na društvenoj mreži Truth social.

Kako je naveo, "Iran je desetkovan i teži deo je okončan".

- Moraćete da počnete da učite kako da se borite za sebe, SAD više neće biti tu da vam pomognu, baš kao što niste ni vi bili tu za nas. Idite i nabavite svoju naftu - zaključio je Tramp.

Neposredno nakon ove objave, Tramp je na Truth social objavio još jednu, u kojoj je kritikovao Francusku.

- Država Francuska nije dozvolila avionima koji su išli ka Izraelu, natovarenim vojnom opremom, da prelete francusku teritoriju. Francuska je veoma odmagala kada je reč o 'iranskom kasapinu', koji je uspešno eliminisan. SAD će to zapamtiti - naveo je predsednik SAD.

(Tanjug)

