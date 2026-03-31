"PREGOVORI SA IRANOM IDU DOBRO" Livit: Javne izjave Teherana se razlikuju od privatnih
PORTPAROLKA Bele kuće Kerolajn Livit izjavila je da pregovori SAD i Irana i dalje traju i idu dobro, a izjave iranskog režima u javnosti se razlikuju od onoga što iranski zvaničnici govore američkim pregovaračima u privatnim razgovorima, naglašavajući da još uvek postoji realna šansa za postizanje dogovora o nuklearnom programu.
- Uprkos javnim istupima i netačnim izveštajima, pregovori se nastavljaju i idu dobro. Ono što se javno iznosi značajno se razlikuje od onoga što nam se prenosi privatno - istakla je Livit, preneo je Rojters.
Portparolka Bele kuće je dodala da Iran više nema sposobnost da ozbiljno ugrozi SAD ili njihove saveznike, kao i da pregovarači s kojima razgovaraju deluju umereno u odnosu na prethodne iranske lidere koji više nisu na vlasti.
- Još postoji realna šana da Iran postigne dobar dogovor i trajno odustane od svog nuklearnog programa - istakla je Livit.
Portparolka Bele kuće je dodala da američka administracija nastoji da osigura da zvaničnici sa kojima pregovara u Iranu zaista imaju moć da sprovedu eventualni dogovor, i da će svaka privatna obećanja biti testirana i proverena.
Livit je dodala da su američke snage spremne da, ukoliko Iran ne poštuje dogovor, primene sve vojne opcije, uključujući precizne udare i desantne operacije koje bi oslabile iranski režim i omogućile kontrolu nad strateškim objektima, bez okupacije gradova.
Prema njenim rečima, planirani tempo vojne operacije traje između četiri i šest nedelja, a diplomatski napori američkog predsednika Donalda Trampa već su omogućili da tankerima bude dozvoljen prolaz kroz Ormuski moreuz, što je direktan rezultat pregovora, uključujući i indirektne razgovore sa Iranom.
U narednim danima očekuje se prolazak oko 20 tankera kroz moreuz, istakla je.
Livit je na konferenciji za novinare rekla da ideja da arapske zemlje pomognu u finansiranju sukoba postoji, ali da ne želi da se previše udaljava od stavova predsednika, dodajući da će Tramp uskoro više govoriti o toj inicijativi.
- Mislim da bi predsednik bio veoma zainteresovan da ih pozove da to učine. To je ideja koju on razmatra i o kojoj ćete uskoro čuti više - rekla je Livit.
