FRIDRIH MERC ZABRINUT: Rat u Iranu mogao da pogodi ekonomije Nemačke i EU na isti način kao pandemija
NEMAČKI kancelar Fridrih Merc smatra da bi, pod određenim uslovima, sukob u Iranu mogao da pogodi ekonomije Nemačke i EU na isti način kao pandemija COVID-19 ili početak specijalne operacije u Ukrajini.
„Ako ovaj sukob eskalira u regionalni rat punih razmera, mogao bi još jače pogoditi Nemačku i Evropu, baš kao što se to desilo tokom pandemije COVID-19 ili na početku ukrajinske krize“, rekao je Merc.
Ranije je italijanski ministar odbrane Gvido Kroseto izjavio da ne može da spava noću zbog rata u Iranu. Rekao je da „živi sa ovim ratom i njegovim potencijalnim posledicama 24 sata dnevno“.
Preporučujemo
Komentari (0)