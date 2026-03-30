IRAN UNIŠTIO AVION E-3 SENTRY AWACS: Zašto je to ozbiljan udarac za Amerikance?
UNIŠTENjE američkog aviona E-3 Sentri u iranskom napadu na vazduhoplovnu bazu u Saudijskoj Arabiji moglo bi da oslabi sposobnost SAD da na vreme otkriju pretnje iz daljine, upozoravaju analitičari.
Gubitak AVAKS-a predstavlja „ozbiljan udarac za mogućnosti nadzora“, rekao je vojni analitičar CNN-a Sedrik Lejton, penzionisani pukovnik američkog vazduhoplovstva koji je leteo u avionu.
- To bi moglo da utiče na sposobnost kontrole borbenih aviona i njihovog usmeravanja ka ciljevima ili zaštite od neprijateljskih aviona i raketnih sistema - dodao je.
Najmanje 10 američkih vojnika je povređeno u napadu
AVAKS pruža nadzor do 310.000 kvadratnih kilometara bojišta, od zemlje do stratosfere, i decenijama je ključni deo američkih vojnih operacija.
Flota od 17 aviona E-3 i godine iskustva u njihovom korišćenju smatraju se velikom prednošću za SAD.
Dramatične fotografije uništenih aviona počele su da se pojavljuju na društvenim mrežama tokom vikenda.
Si-En-En ih je locirao u vazduhoplovnoj bazi Princ Sultan upoređujući ih sa satelitskim snimcima od 11. marta koji su prikazivali isti avion na istoj lokaciji.
Si-En-En je ranije izvestio da je najmanje 10 američkih vojnika povređeno u napadu na bazu. Nije bilo žrtava. Američki avion-tanker je takođe oštećen, rekli su izvori
E-3 je i moćan leteći komandni centar i platforma za nadzor.
Može istovremeno da prati oko 600 ciljeva, od drugih aviona i raketa do velikih dronova, pa čak i tenkova na bojnom polju.
Posada može da šalje ove podatke u realnom vremenu komandantima na terenu, brodovima na moru ili Pentagonu.
Kontrolori u AVAKS-u mogu da usmeravaju lovce-presretače ka pretnjama ili da pošalju jurišne avione da podrže snage na kopnu.
Izveštaj Centra za novu američku bezbednost naziva AVAKS „kvoterbekom“ bojnog polja, koji „brzo pruža kritičnu situacionu svest i koordinaciju u realnom vremenu, transformišući pojedinačne misije u dominantnu silu“.
Izveštaj ga opisuje kao „nezamenljivu prednost američkih vojnih operacija danas i u doglednoj budućnosti“.
Piter Lejton, penzionisani oficir australijskog vazduhoplovstva i saradnik Instituta Grifit Azija, objasnio je da je prednost letelice brzina otkrivanja pretnji.
- U trenutnom sukobu, E-3 bi mogao da detektuje iranski dron Šahed lansiran sa udaljenosti od 320 kilometara čak 85 minuta ranije od radara sa zemlje - rekao je on.
Zbog svoje mobilnosti, AVAKS se može brzo premestiti u krizna područja i teže ga je pogoditi nego fiksne radare na zemlji.
„Iran selektivno cilja ograničen broj ciljeva visokog značaja“
Analitičari su postavili pitanje kako su SAD dozvolile da E-3 postane ranjiv na iranski napad.
- Preduzimaju se vanredne mere da bi se zaštitio od neprijateljske vatre dok je u vazduhu. Ponekad ima lovačku pratnju i nikada ne leti iznad neprijateljske teritorije da bi ostao bezbedan - rekao je Lejton.
Gubitak E-3 na zemlji nazvao je „ozbiljnim neuspehom u zaštiti snaga“.
Dodao je da bi napad mogao da ukazuje na to da Iran ima pomoć u određivanju ciljeva.
- Rusija je najverovatnije Iranu pružila geografske koordinate i satelitske snimke koji su omogućili precizno lociranje - naglasio je on.
- Napad pokazuje da Iran selektivno cilja ograničen broj ciljeva visokog značaja - napisala je Keli Griko iz Stimson centra.
Ona je ukazala na napade na radarske i satelitske komunikacione sisteme u drugim američkim bazama u regionu od početka rata.
- Iran cilja radare koji detektuju pretnje, tankere koji omogućavaju borbenim avionima da lete i AVAKS sisteme koji upravljaju borbom. To je vazdušna kampanja prilagođena onome što Iran realno može da sprovede. A šteta je stvarna - napisala je.
Prvi E-3 Sentri je ušao u službu 1978. godine.
Analitičari su takođe upozorili na veličinu i starost američke flote E-3 i napor operacija na Bliskom istoku.
Početkom godine, SAD su imale samo 17 ovih aviona, manje od bombardera B-2, kojih ima 20, prema podacima FlajtGlobal za 2026. godinu.
Ovo su stari avioni. Prvi su ušli u službu 1978. godine.
Četvoromotorni avioni, bazirani na komercijalnom Boingu 707, imaju posadu od četiri osobe i 13 do 19 specijalista za misiju, u zavisnosti od zadatka.
Cena jednog aviona bila je oko 270 miliona dolara u cenama iz 1998. godine, ili oko 540 miliona dolara danas.
Pored SAD, E-3 koriste Saudijska Arabija, Francuska i Čile, dok NATO ima zajedničku flotu od 14 takvih aviona.
Američko ratno vazduhoplovstvo traži zamenu za svoju zastarelu flotu, ali Pentagon još nije izabrao rešenje, iako su neki prototipovi u razvoju.
Američka mornarica koristi sličan, ali manji avion E-2 Hokaj, koji može da poleti sa nosača aviona i koristi se za praćenje udarnih grupa nosača aviona.
Ali Hokaj nije jednostavna zamena za Sentri. Zbog manje veličine, ima manju posadu, a kao turboelisni avion ne može da leti tako visoko, pa je njegov radarski domet ograničen.
(Indeks.hr)
AMERIKA DOBILA ŽESTOK UDARAC: Iran pogodio moćan avion za osmatranje i komandovanje
29. 03. 2026. u 13:30
POŽAR U RAFINERIJI U HAIFI: Oglasilo se Ministarstvo životne sredine (FOTO/VIDEO)
30. 03. 2026. u 11:27 >> 11:58
"TEK ĆETE VIDETI NA VIDOVDAN ŠTA IMAMO DA POKAŽEMO" Vučić: Samo su nam jednu raketu videli, pola sveta okrenuše naopačke
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić tokom posete Kuli istakao je da će na Vidovdan vojska pokazati novo naoružanje.
26. 03. 2026. u 15:56
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Snimci Hane Ikodinović zapalili internet - vreli kadrovi (VIDEO)
STARIJA ćerka "novosadske barbike" i proslavljenog vaterpoliste Danila Dače Ikodinovića, Hana Ikodinović, izrasla je u pravu lepoticu i već odavno joj tepaju da je "najleša ćerka poznatih roditelja u Srbiji".
26. 03. 2026. u 21:36 >> 21:50
