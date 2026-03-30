IRAN UNIŠTIO AVION E-3 SENTRY AWACS: Zašto je to ozbiljan udarac za Amerikance?

UNIŠTENjE američkog aviona E-3 Sentri u iranskom napadu na vazduhoplovnu bazu u Saudijskoj Arabiji moglo bi da oslabi sposobnost SAD da na vreme otkriju pretnje iz daljine, upozoravaju analitičari.

Gubitak AVAKS-a predstavlja „ozbiljan udarac za mogućnosti nadzora“, rekao je vojni analitičar CNN-a Sedrik Lejton, penzionisani pukovnik američkog vazduhoplovstva koji je leteo u avionu.

- To bi moglo da utiče na sposobnost kontrole borbenih aviona i njihovog usmeravanja ka ciljevima ili zaštite od neprijateljskih aviona i raketnih sistema - dodao je.

Najmanje 10 američkih vojnika je povređeno u napadu

AVAKS pruža nadzor do 310.000 kvadratnih kilometara bojišta, od zemlje do stratosfere, i decenijama je ključni deo američkih vojnih operacija.

Flota od 17 aviona E-3 i godine iskustva u njihovom korišćenju smatraju se velikom prednošću za SAD.

Dramatične fotografije uništenih aviona počele su da se pojavljuju na društvenim mrežama tokom vikenda.

Si-En-En ih je locirao u vazduhoplovnoj bazi Princ Sultan upoređujući ih sa satelitskim snimcima od 11. marta koji su prikazivali isti avion na istoj lokaciji.

Si-En-En je ranije izvestio da je najmanje 10 američkih vojnika povređeno u napadu na bazu. Nije bilo žrtava. Američki avion-tanker je takođe oštećen, rekli su izvori

Pictures show the total loss of 81-0005, an E-3G "Sentry" Airborne Early Warning and Control (AEW&C) Aircraft with the U.S. Air Force's 552nd Air Control Wing based out of Tinker Air Force Base, Oklahoma, following yesterday's Iranian ballistic missile and drone attack on Prince…

E-3 je i moćan leteći komandni centar i platforma za nadzor.

Može istovremeno da prati oko 600 ciljeva, od drugih aviona i raketa do velikih dronova, pa čak i tenkova na bojnom polju.

Posada može da šalje ove podatke u realnom vremenu komandantima na terenu, brodovima na moru ili Pentagonu.

Kontrolori u AVAKS-u mogu da usmeravaju lovce-presretače ka pretnjama ili da pošalju jurišne avione da podrže snage na kopnu.

Izveštaj Centra za novu američku bezbednost naziva AVAKS „kvoterbekom“ bojnog polja, koji „brzo pruža kritičnu situacionu svest i koordinaciju u realnom vremenu, transformišući pojedinačne misije u dominantnu silu“.

Izveštaj ga opisuje kao „nezamenljivu prednost američkih vojnih operacija danas i u doglednoj budućnosti“.

Piter Lejton, penzionisani oficir australijskog vazduhoplovstva i saradnik Instituta Grifit Azija, objasnio je da je prednost letelice brzina otkrivanja pretnji.

- U trenutnom sukobu, E-3 bi mogao da detektuje iranski dron Šahed lansiran sa udaljenosti od 320 kilometara čak 85 minuta ranije od radara sa zemlje - rekao je on.

Zbog svoje mobilnosti, AVAKS se može brzo premestiti u krizna područja i teže ga je pogoditi nego fiksne radare na zemlji.

„Iran selektivno cilja ograničen broj ciljeva visokog značaja“

Analitičari su postavili pitanje kako su SAD dozvolile da E-3 postane ranjiv na iranski napad.

- Preduzimaju se vanredne mere da bi se zaštitio od neprijateljske vatre dok je u vazduhu. Ponekad ima lovačku pratnju i nikada ne leti iznad neprijateljske teritorije da bi ostao bezbedan - rekao je Lejton.

Gubitak E-3 na zemlji nazvao je „ozbiljnim neuspehom u zaštiti snaga“.

Dodao je da bi napad mogao da ukazuje na to da Iran ima pomoć u određivanju ciljeva.

- Rusija je najverovatnije Iranu pružila geografske koordinate i satelitske snimke koji su omogućili precizno lociranje - naglasio je on.

- Napad pokazuje da Iran selektivno cilja ograničen broj ciljeva visokog značaja - napisala je Keli Griko iz Stimson centra.

Ona je ukazala na napade na radarske i satelitske komunikacione sisteme u drugim američkim bazama u regionu od početka rata.

- Iran cilja radare koji detektuju pretnje, tankere koji omogućavaju borbenim avionima da lete i AVAKS sisteme koji upravljaju borbom. To je vazdušna kampanja prilagođena onome što Iran realno može da sprovede. A šteta je stvarna - napisala je.

Prvi E-3 Sentri je ušao u službu 1978. godine.

Analitičari su takođe upozorili na veličinu i starost američke flote E-3 i napor operacija na Bliskom istoku.

Početkom godine, SAD su imale samo 17 ovih aviona, manje od bombardera B-2, kojih ima 20, prema podacima FlajtGlobal za 2026. godinu.

Ovo su stari avioni. Prvi su ušli u službu 1978. godine.

Četvoromotorni avioni, bazirani na komercijalnom Boingu 707, imaju posadu od četiri osobe i 13 do 19 specijalista za misiju, u zavisnosti od zadatka.

Cena jednog aviona bila je oko 270 miliona dolara u cenama iz 1998. godine, ili oko 540 miliona dolara danas.

Pored SAD, E-3 koriste Saudijska Arabija, Francuska i Čile, dok NATO ima zajedničku flotu od 14 takvih aviona.

Američko ratno vazduhoplovstvo traži zamenu za svoju zastarelu flotu, ali Pentagon još nije izabrao rešenje, iako su neki prototipovi u razvoju.

Američka mornarica koristi sličan, ali manji avion E-2 Hokaj, koji može da poleti sa nosača aviona i koristi se za praćenje udarnih grupa nosača aviona.

Ali Hokaj nije jednostavna zamena za Sentri. Zbog manje veličine, ima manju posadu, a kao turboelisni avion ne može da leti tako visoko, pa je njegov radarski domet ograničen.

