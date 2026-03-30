SRBIJA POSTAJE (OPET) PRVAK SVETA?! Veljko Paunović podsetio na ono što su mnogi zaboravili: istoriju fudbala - koju je on ispisao!
Igramo protiv ozbiljne reprezentacije koja se plasirala na Mundijal, na prošlom su pobedili Argentinu. Imaju jake strane na koje moramo da obratimo pažnju, rekao je selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović uoči prijateljske utakmice protiv Saudijske Arabije.
Srbija će dočekati Arabiju u utorak od 18 sati na TSC Areni u Bačkoj Topoli.
"Moramo da zaslužimo da pobedimo, da svi razumeju i da nam pruže podršku navijači. Biće utakmica gde će biti puno inteziteta, dosta kontranapada na obe strane. Odlučiće onaj ko bude spreman da od prvog do poslednjeg miunuta ispunjava zadatke. Želimo da poboljšamo igru i kvalitet te završne faze. Protiv Šapnije je to nedostajalo, ovde možemo više da ugrozimo protivnika. Ne smemo da mislimo da nam je to dato, već da moramo da zaslužimo. Moramo da poboljšamo i odbranu šesnaesterca i gola, videli smo protiv Španije – u poslednjem trenutku smo rešavali neke situacije", istakao je Paunović na konferenciji za medije.
Paunović se osvrnuo i na poraz u Španiji (3:0).
"Slegli su se utisci, video sam da smo bilo organizovani, želju, da smo hteli da prenesemo loptu na njihovu polovinu i ugrozimo ih. Moramo da prođemo kroz stresnu situaciju, bitno je da sada kad imamo vremena, kada se bodovno ne računa učinak – da gledamo kroz detalje fudbalske igre i da podignemo sebe na viši nivo da bismo bili kompetitivni kada dođe Liga nacija i sledeće kvalifikacije", poručio je Paunović i priznao da mu znače komplimenti selektora Španije Luisa De la Fuentea i otkrio kako su 2014. godine takođe igrali meč, kada su vodili mlađe selekcije i da je srpski tim, koji je kasnije postao prvak sveta, izgubio 4:0.
