TRAMP GUBI KOMPAS? "Postićićemo dogovor sa Iranom, a možda i nećemo"

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je u nedelju da su se predstavnici SAD i Irana sastali „direktno i indirektno“ i da su novi iranski lideri „veoma razumni“.

Foto: Profimedia

Njegovi komentari usledili su nakon što je Pakistan, posrednik između Teherana i Vašingtona, objavio da se sprema da bude domaćin „značajnih pregovora“ u narednim danima sa ciljem okončanja jednomesečnog rata.

Talking to reporters aboard Air Force One, US President Donald Trump claimed that negotiations with Iran were going "extremely well", as more US forces arrive in the Middle East pic.twitter.com/0UsBCLxA01 — Sky News (@SkyNews) March 30, 2026

- Mislim da ćemo postići dogovor sa njima, prilično sam siguran, ali je moguće da nećemo - rekao je Tramp novinarima u nedelju uveče na letu Er Fors Van za Vašington.

"Način je već promenjen“

Tramp veruje da su SAD već postigle promenu režima u Teheranu kada su vrhovni vođa zemlje Ali Hamnei i drugi visoki zvaničnici ubijeni u napadima.

Dva puta je ponovio da njihovi zamenici deluju „razumno“, izveštava Rojters.

Pakistanski ministar spoljnih poslova Ishak Dar rekao je da su se razgovori između regionalnih ministara spoljnih poslova u nedelju dotakli načina za brzo okončanje rata i potencijalnih razgovora između SAD i Irana u Islamabadu.

Pakistan nudi gostoprimstvo pregovaračima

- Pakistanu će biti čast u narednim danima da bude domaćin i olakša značajne razgovore između dve strane kako bi se postiglo sveobuhvatno i trajno rešenje za trenutni sukob - rekao je on.

Trenutno nije poznato da li su se SAD i Iran složili da učestvuju.

Predsednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Galibaf je ranije optužio SAD da šalju poruke o mogućim pregovorima, dok istovremeno planiraju kopnenu invaziju.

Teheran je spreman da odgovori ako se pošalju američke trupe, upozorio je.

- Sve dok Amerikanci žele da Iran kapitulira, naš odgovor će biti da nikada nećemo prihvatiti poniženje - rekao je u obraćanju naciji.

Američko ministarstvo rata poslalo je hiljade vojnika na Bliski istok, omogućavajući Trampu da odluči o kopnenoj ofanzivi.

Izrael: Nastavljamo sa udarima

Jedan izraelski zvaničnik rekao je da nema namere da se smanji intenzitet napada na Iran pre mogućih razgovora između Vašingtona i Teherana i da će Izrael nastaviti sa udarima na ciljeve koje je opisao kao vojne.

Američko-izraelski napad na Iran u februaru počeo je dan nakon što je omanski ministar, posrednik u iransko-američkim pregovorima, rekao da je postignut „značajan napredak“ u poslednjoj rundi razgovora.

Državni sekretar Marko Rubio je početkom marta rekao da je Vašington znao da će Izrael napasti, zbog čega kritičari veruju da SAD nisu iskreno ušle u pregovore.

U saopštenju objavljenom sredinom prošle nedelje, Tramp je najavio da će zatražiti od Kongresa da poveća budžet za odbranu za 50 procenata sledeće godine, sa 1 biliona dolara na 1,5 biliona dolara.

Izraelski i iranski napadi

Izraelska vojska je u ponedeljak objavila da je Iran ispalio nekoliko talasa raketa na Izrael i da je napad takođe izveden iz Jemena.

U ponedeljak ujutru presrela je dva drona iz Jemena, ali nisu dati dalji detalji. Jemenska milicija Huti, koju podržava Iran, ušla je u rat u subotu, ispaljujući rakete na Izrael, eskalirajući sukob koji je zahvatio Bliski istok.

Izraelska vojska je saopštila da je izvela više od 140 vazdušnih udara u proteklih 24 sata do nedelje uveče u centralnom i zapadnom Iranu, uključujući Teheran, pogodivši mesta za lansiranje balističkih raketa i skladišta raketa, između ostalih ciljeva.

Iranski državni mediji su izvestili da su udari pogodili aerodrom Mehrabad i petrohemijsku fabriku u severnom gradu Tabrizu.

Na jugu Izraela pogođena je hemijska fabrika u blizini grada Beršeba.

Vlasti su upozorile javnost da se drži podalje zbog „opasnih supstanci“.

Marinci stigli na Bliski istok

Njujork tajms je u nedelju objavio da je još nekoliko stotina pripadnika vojnih specijalnih operativnih snaga stiglo na Bliski istok, pored hiljada američkih marinaca koji su stigli u petak brodom, prvi od dva kontingenta.

Rojters je izvestio da Pentagon razmatra vojne opcije koje bi mogle da uključuju kopnene snage, iako Tramp nije odobrio nijedan od tih planova.

Tramp: Želim da uzmem naftu od Irana

U intervjuu za Fajnenšel tajms objavljenom u nedelju, Tramp je rekao da želi da „uzme iransku naftu“ i da bi mogao da zauzme izvozni centar na ostrvu Harg, što bi zahtevalo kopnene snage.

Ostrvo obrađuje 90 odsto iranskog izvoza nafte, a njegovo zauzimanje bi dalo Sjedinjenim Državama mogućnost da ozbiljno poremete iransku trgovinu energijom, stavljajući ogroman pritisak na ekonomiju Teherana.

Većina Amerikanaca se protivi ratu, a vojna eskalacija koja bi podstakla dugotrajnu krizu verovatno bi doprinela već niskom Trampovom rejtingu odobravanja pred kongresne srednjoročne izbore u novembru.

(Indeks.hr)

BONUS VIDEO:

TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja