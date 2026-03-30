BRANIO JEDNOM, SADA NEĆE! Veljko Paunović otkrio: Vanja Milinković Savić neće biti među stativama protiv Saudijske Arabije

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović je uoči prijateljske utakmice protiv Saudijske Arabije govorio na zanimljiv način o rođenoj braći koja (ponovo) igraju za "orlove".

Srbija će dočekati Saudijsku Arabiju u utorak od 18 sati na TSC Areni u Bačkoj Topoli, a strateg našeg nacionalnog tima istakao je da je veoma zadovoljan zbog povratka braće Vanje i Sergeja Milinkovića Savića.

Oni su odigrali meč protiv Španije, ali... sada će samo jedan od njih biti na terenu.

Paunović je otkrio da će protiv Arabije meč na golu početi Predrag Rajković, a u drugom poluvremenu braniti Đorđe Petrović, kako bi svi dobili šansu.

"Vanja je bio sjajan na golu, Sergej odigrao odličan meč protiv Španije i verujem da će jednog dana Barsa ili Real doći po njega. Očekujem i da rival pokaže reakciju posle poraza od Egipta i biće težak meč", istakao je selektor Srbije.

