BRANIO JEDNOM, SADA NEĆE! Veljko Paunović otkrio: Vanja Milinković Savić neće biti među stativama protiv Saudijske Arabije

30. 03. 2026. u 13:42

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović je uoči prijateljske utakmice protiv Saudijske Arabije govorio na zanimljiv način o rođenoj braći koja (ponovo) igraju za "orlove".

БРАНИО ЈЕДНОМ, САДА НЕЋЕ! Вељко Пауновић открио: Вања Милинковић Савић неће бити међу стативама против Саудијске Арабије

Srbija će dočekati Saudijsku Arabiju u utorak od 18 sati na TSC Areni u Bačkoj Topoli, a strateg našeg nacionalnog tima istakao je da je veoma zadovoljan zbog povratka braće Vanje i Sergeja Milinkovića Savića.

Oni su odigrali meč protiv Španije, ali... sada će samo jedan od njih biti na terenu.

Paunović je otkrio da će protiv Arabije meč na golu početi Predrag Rajković, a u drugom poluvremenu braniti Đorđe Petrović, kako bi svi dobili šansu.

"Vanja je bio sjajan na golu, Sergej odigrao odličan meč protiv Španije i verujem da će jednog dana Barsa ili Real doći po njega. Očekujem i da rival pokaže reakciju posle poraza od Egipta i biće težak meč", istakao je selektor Srbije.

Ako vas sport zanima, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu - pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Drugi pišu

Pročitajte više

CSG IZVEŠTAJ O REZULTATIMA ZA CELU 2025. GODINU: Prihodi iznad očekivanja, marže u skladu sa IPO projekcijama

CSG IZVEŠTAJ O REZULTATIMA ZA CELU 2025. GODINU: Prihodi iznad očekivanja, marže u skladu sa IPO projekcijama