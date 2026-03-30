"RAKETE LANISRANE, PUCAJ, BUM, PUCAJ, PUCAJ" Tramp opisao kako američka PVO presreće rakete: Urnebesan snimak zapalio mreže (VIDEO)

ISEČAK govora američkog predsednika Donalda Trampa sa samita Inicijative za buduća ulaganja u Majamiju postao je viralan na društvenim mrežama.

U govoru, Tramp je opisao američke protivraketne sisteme i presretanje raketa, koristeći niz kratkih, ponavljajućih i pojednostavljenih izraza.

- Morate to da vidite, stvarno je super. Rakete lansirane, rakete lansirane, rakete lansirane. Da, lansirane. U redu, spremni smo. Rakete. 101 raketa ide ka njima - govori Tramp.

- U redu, imamo oko 11 sekundi da donesemo odluku. Onda nakon sedam sekundi, uh, pucaj, pucaj, pucaj. To je najneverovatnija stvar. Pucaj, bum, pucaj, bum. Jedan po jedan, jednostavno su ih uništili kao da su ništa. To je briljantno, neverovatno je - kaže Tramp.

Snimakgovora se brzo proširio internetom, a neki korisnici su ismevali način na koji je američki predsednik opisao vojnu operaciju, rekavši da je „pričao kao dete“.

Trump: You have to see it. It's very cool. Missiles launched, missiles launched, missiles launching. They're launching. Then at 7 seconds, fire, fire, fire. Fire, boom, fire boom pic.twitter.com/bxYyRliS72 — Headquarters (@HQNewsNow) March 27, 2026

Govorio je o ratu i rastućim cenama nafte

Tramp je govorio na investicionom forumu koji je organizovao Saudijski suvereni fond bogatstva, a kojem su prisustvovali vodeći investitori i poslovni ljudi. Veliki deo svog govora posvetio je ratu u Iranu, koji traje od kraja februara, kada su SAD i Izrael pokrenuli napade na iranske vojne i nuklearne ciljeve.

Rat je od tada doveo do blokade Ormuskog moreuza i naglog rasta cena nafte, koje su dostigle najviši nivo u skoro četiri godine. Tramp je rekao da očekuje dalje poremećaje, ali i da će američka ekonomija „poletnuti kao raketa“ nakon završetka rata.

- Malo je gotovo, ali nije gotovo - rekao je Tramp o sukobu, dodajući da SAD pregovaraju sa Iranom, iako istovremeno nastavljaju vojne operacije.

Tesne veze sa Saudijskom Arabijom

Na forumu je Tramp pohvalio saudijskog prestolonaslednika Mohameda bin Salmana, nazvavši ga „fantastičnim čovekom i velikim prijateljem“.

Njegov izaslanik, Stiv Vitkof, takođe je naglasio da rat u Iranu „nije prvenstveno američko pitanje“, već da Sjedinjene Države deluju kao globalni lider.

Tokom svog govora, Tramp je ponovio niz prethodnih političkih poruka, uključujući kritike medija i prethodne administracije, ali je upravo njegov opis presretanja rakete postao najviralniji deo njegovog govora.

(Index.hr)

