NOVI UDAR NA IZRAEL: Iran je napao industrijski kompleks u Ber Ševi

TOKOM 86. talasa napada na američke i izraelske ciljeve na Bliskom istoku, iranske snage su pogodile industrijski kompleks u izraelskom gradu Beer Ševi, navodi se u saopštenju pres službe Iranske revolucionarne garde (IRGC).

Napominje se da je niz eksplozija u oblasti industrijskog kompleksa izazvao potpuni nestanak struje.

-Tokom ove operacije, iranske balističke rakete i bespilotne letelice takođe su napale izraelske vojne centre u Negevu, izraelske vojno-komandne objekte i vladine bezbednosne centre u Jerusalimu i Tel Avivu, dodaje IRGC.

28. februara, Sjedinjene Države i Izrael su počeli da napadaju ciljeve u Iranu. Iran uzvraća udarima na izraelsku teritoriju, kao i na američke vojne objekte na Bliskom istoku. Ovo je efikasno zaustavilo brodarski saobraćaj kroz Ormuski moreuz, ključnu rutu za isporuku nafte i tečnog prirodnog gasa iz Persijskog zaliva do svetskih tržišta. Kao rezultat toga, cene goriva rastu u većini zemalja.

(ria.ru)

