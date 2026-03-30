"U TOKU DESTABILIZACIJA MEĐUNARODNIH ODNOSA" Moskva: Rusija zabrinuto prati vojne avanture predsednika SAD

RUSKA strana sa zabrinutošću prati „vojne avanture“ predsednika SAD Donalda Trampa, izjavio je zamenik ministra spoljnih poslova Ruske Federacije Mihail Galuzin na rusko-uzbekistanskoj konferenciji Međunarodnog diskusionog kluba „Valdaj“.

Foto: M.Stevanović

Prema rečima Galuzina, krivicom zemalja Zapada, predvođenih SAD, nastavlja se haotizacija i destabilizacija međunarodnih odnosa.

Ruši se međunarodno-pravna osnova u oblasti bezbednosti, a u sferi razvoja stvara se samo privid zajedničkog rada, koji je u suštini jedan od oblika neokolonijalizma, primetio je on.

- Te vojne avanture Trampa, koje danas sa zabrinutošću pratimo, nisu ništa drugo do pokušaji da se, oslanjajući se na 'pravo jačeg', sačuva dominantna pozicija u svetu u duhu kolonijalnih imperija prošlosti, spreči transformacija svetskog ekonomskog sistema i pomeranje centara globalnog ekonomskog rasta i međunarodnih trgovinskih tokova ka regionima Azije, Afrike i Latinske Amerike. I taj ničim izazvani napad SAD i Izraela na Iran, kojem danas svedočimo, predstavlja još jednu manifestaciju takve tendencije - istakao je on na otvaranju konferencije „Rusija – Uzbekistan: strateško partnerstvo u evroazijskom prostoru.

Kako je podvukao Galuzin, očigledan je sve veći jaz između interesa svetske većine i zapadne manjine, koja pokušava da spreči gubitak dominacije.

Dodao je da se vidi da je Zapad spreman da preduzme svaki mogući korak kako bi održao svoj status hegemona, uključujući oružane intervencije i konfiskaciju suverene zlatne i devizne imovine od zemalja koje vode nezavisnu, suverenu spoljnu i unutrašnju politiku.

(Sputnjik)

