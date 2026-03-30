UDARNO Tramp slavi napade na Iran: Eliminisali smo dugo tražene mete!

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp objavio je na društvenoj mreži "Truth Social" da su američke snage izvele uspešne napade na više ciljeva u Iranu.

- Veliki dan u Iranu. Mnogo dugo traženih ciljeva je eliminisala i uništila naša velika vojska, najbolja i najsmrtonosnija na svetu. Bog vas sve blagoslovio! - napisao je Tramp.

Tramp je ranije danas novinarima u predsedničkom avionu rekao i da Sjedinjene Američke Države veruju da su postigle promenu režima u Iranu, jer su njegovi najistaknutiji pripadnici "desetkovani" i "uništeni", kao i da su sledeći po rangu pripadnici iranskog režima "uglavnom mrtvi", a da SAD "sa trećim režimom ima posla sa drugačijim ljudima od svih sa kojima se bilo ko ranije suočavao".

