"PREČICA" DO EU VAŽI SAMO U DVE DRŽAVE: Slaba vajda od "olakšica" za ulaz i izlaz iz Šengen-zone

Aplikacija koju je osmislila Evropska unija za primenu elektronskog sistema za ulaske i izlaske (EES) trebalo bi da olakša prelazak granice Šengenske zone.

Tako je, međutim, bilo najavljeno i kada je ceo sistem stupao na snagu, pa je sve to na kraju samo zakomplikovalo i produžilo proceduru.

Aplikacija "Travel to Europe" može da se skine preko pametnih telefona, i na androidu, i na ajfonu, i služi da se putnici unapred pripreme tako što će uneti lične podatke i skenirati putni dokument. Kada se nađu pred terminalom na graničnom prelazu, putnici slede dalje instrukcije, ali su na ovaj način preskočili veći deo etapa.

Problem je, međutim, što aplikaciju primenjuju samo Švedska i Portugalija! Za sve ostale države, čitava procedura moraće i dalje da se obavlja "peške", preko terminala. To praktično znači da se za gro država gužve neće smanjiti. Uostalom, u šengensku zonu se iz naših krajeva ne ulazi ni iz Portugalije, ni iz Švedske, pa stoga promena faktički neće ni biti, bar što se tiče drumskog saobraćaja. I dalje se treba naoružati strpljenjem za dugo čekanje na prelazak, u oba pravca, i prilikom izlaska, i na ulasku.

Mnogi građani se pitaju zbog čega je gužva i na povratku iz EU, a odgovor je jasan: tu se, zapravo, proverava da li je neko prekršio dužinu boravka koji je započeo verifikovanjem dokumenata na ulasku.

Aplikacija bi mogla da bude od koristi ako se putuje avionom. U tom slučaju, popunjava se formular s ličnim podacima u šest etapa i prilaže kopija pasoša. "Kači" se i fotografija, a daju se i osnovni podaci o svrsi putovanja i krajnjoj destinaciji. Putem aplikacije unosi se mesto prelaska granice, kao i približno vreme – jutro, podne ili veče. Unosi se i lična lozinka. Posle toga se sačeka elektronska potvrda da je putovanje odobreno.

Priprema na ovaj način može da se izvrši najranije 72 sata pred putovanje. Tako opskrbljen putnik ipak mora da se registruje i na terminalu, ali se ovako prepoznaje sve što je ranije uneo, pa bi zadržavanja trebalo da budu kraća. Ko to ne učini na ovaj način, moći će čitavu proceduru registracije da obavi na licu mesta, kao i do sada.

Ceo postupak odnosi se, podsetimo, na putnike koji nemaju boravak u zemljama EU ili njihovo državljanstvo, bez obzira na to što za putovanje nisu potrebne vize.

Konkretno, građani Srbije moraju da se registruju pre ulaska u 25 zemalja EU, osim Irske i Kipra koji i dalje pečatiraju pasoše. Takođe, princip registrovanja prilikom ulaska važi i za Island, Lihtenštajn, Norvešku i Švajcarsku, iako ove zemlje nisu članice EU.

SAMO NA ENGLESKOM

Aplikacija "Travel to Europe" postoji isključivo na engleskom jeziku. Zanimljivo je da samo dve članice EU imaju engleski kao zvanični, i to Irska, kao drugi jezik, ali za nju nije potrebno popunjavati podatke oko EES, i Malta, gde je engleski u paralelnoj upotrebi. Iako je izlaskom Velike Britanije iz EU drastično smanjen broj izvornih govornika na engleskom, ovaj jezik je u EU i dalje radni, imajući u vidu da ga najviše ljudi koristi za sporazumevanje na međunarodnom nivou. Francuska i Nemačka su se nadale da bi paralelno korišćenje njihovih jezika moglo da se u međuvremenu pojača, ali aplikacija takav trend, očigledno, ne pokazuje.